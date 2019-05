Mattino Cinque, l’appello di Riccardo Signoretti a Pamela Prati: "Rispetta il tuo pubblico e confessa"

Nel corso dell’ultima puntata del talk show condotto da Federica Panicucci “Mattino Cinque” – andata in onda venerdì 17 maggio – si è tornati a parlare della showgirl Pamela Prati e delle sue nozze rinviate a data da destinarsi con il misterioso imprenditore Marco Caltagirone, che continua a non apparire in pubblico.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Mattino Cinque c’è stato anche il direttore del settimanale di gossip “Nuovo” Riccardo Signoretti, che ha manifestato pubblicamente i suoi dubbi e perplessità su quella che da molti viene considerata una commedia, che sta però assumendo giorno dopo giorno dei risvolti raccapriccianti e legali.

L’appello di Riccardo Signoretti

Riccardo Signoretti non ha dubbi sul fatto che le nozze della Prati con Marco Caltagirone siano state solo una squallida farsa, venuta a galla grazie al sito di Roberto D’Agostino, “Dagospia”, che ha per primo sollevato dubbi sulla veridicità non solo della vicenda ma anche della vera esistenza di Marco Caltagirone.

Il direttore di Nuovo ha voluto lanciare un personale appello alla Prati, dicendo: “L’unico modo per finire in bellezza è quello di rivelare la verità. Pamela Prati si alzerà presto e dirà di essere stata messa in mezzo senza avere nessuna colpa” – quindi Signoretti aggiunge – “Nemmeno le dive devono scadere nel divismo“.

Ma non è tutto perché Signoretti, ricordando in studio quanto sia stato grande l’affetto che il pubblico televisivo ha sempre avuto nei confronti dell’ex soubrette del Bagaglino, dice a Pamela: “Rispetta il tuo pubblico e confessa“. La confessione sarebbe proprio la cosa che in molti si aspettano ora, proprio in considerazione del fatto che tutte le verità e le presunte testimonianze e prove portate dalle manager della showgirl e dalla Prati per attestare la veridicità delle nozze e dell’esistenza di Caltagirone, sembrano venir meno giorno dopo giorno.

Nei giorni scorsi il celebre paparazzo Maurizio Sorge, a cui erroneamente è stato attibuito lo scatto delle immagini della Prati insieme ad un uomo mostrate in una recente puntata di “Live – Non è la D’Urso”, ha chiarito che quelle immagini gli sono state fornite dalla manager della Prati, Pamela Perricciolo.