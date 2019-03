Mattino Cinque, Jo Squillo in lacrime ricordando i genitori

Jo Squillo, cantante e giornalista di moda nonché ex naufraga del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi”, è stata ospite nel salotto di Federica Panicucci a Mattino Cinque, dove ha raccontato la sua esperienza in Honduras ma anche commosso tutti ricordando gli amati genitori.

L’ex naufraga è arrivata in studio con il suo tutore – che stando alle sue parole dovrà tenere per 60 giorni – e con tante energie che però deve tenere a freno. Invitata da Federica Panicucci per parlare della imminente semifinale del celebre reality show, che anche quest’anno è stato contraddistinto da un clamoroso scandalo, cioè quello del Riccardo Fogli gate.

Jo Squillo in lacrime nel ricordo dei genitori

L’intervento in studio di Jo Squillo è anche occasione per far rivedere i momenti salienti della sua permanenza in Honduras, così come gli Rvm in cui la cantante ha raccontato della sua rinascita, ma anche momenti di commozione nel ricordo degli amati genitori. Un tema che fa salire la tensione e le emozioni in studio anche in considerazione del fatto che la stessa Panicucci ha recentemente perso il papà.

Il dolore della perdita di una persoa amata è un’emozione condivisa anche dall’altra ospite del programma, Lory Del Santo, che la scorsa estate ha perso l’amato figlio, morto suicida a causa di una malattia insidiosa e silente. Un dolore enorme per la Del Santo, che dopo circa un mese entrò nella casa del Grande Fratello Vip per lavorare e non abbattersi.

Rivedere gli Rvm proposti dalla Panicucci hanno procurato in Jo Squillo un’autentica commozione, tanto da dichiarare: “La solitudine non mi fa paura adesso” – quindi ha proseguito con – “Un momento di passaggio, di interpretazione del dolore e oggi ho trovato la risposta che loro hanno voluto“.

E’ stato davvero difficile per Jo veder morire entrambi i genitori a distanza di un mese, un’esperienza dura che l’ha comunque resa più sensibile nell’accettazione della sofferenza e del dolore. Poi l’ex naufraga ha rivelato si essere riuscita a trovare se stessa, un dono del cielo grazie al quale ha trovato l’amore per il prossimo.