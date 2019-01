Mattino Cinque, Giulia Salemi parla della sua storia con Monte e dichiara: "È amore!"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Sembra proprio che la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua a gonfie vele in barba a chi invece credeva fosse solamente una montatura. I due hanno trascorso anche le vacanze natalizie insieme e Giulia ha conosciuto la famiglia e gli amici di lui. Per il momento Monte non ha rilasciato nessuna dichiarazione o intervista in merito ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni.