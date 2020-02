Mattino Cinque, Giovanni Conversano avanza l’ipotesi di un complotto ordito da Pago e Serena

Da mesi ormai non si fa altro che parlare della storia tra il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e della sua fidanzata l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu. I due che si sono lasciati a “Temptation Island Vip” e sembrerebbero essersi ritrovati nella casa del “Grande Fratello Vip“, con Serena che si è riscoperta innamorata di Pago dopo quanto accaduto.

Questa storia non convince e ha letteralmente spaccato in due sia il pensiero dei ragazzi in casa, che quello del web e di chi li segue. Tra i detrattori della coppia troviamo Giovanni Conversano ex della Enardu, il quale non ha mai creduto a Serena e ogni occasione è sempre stata buona per scagliarsi duramente contro la sua ex compagna.

L’ennesima occasione, Giovanni l’ha avuta a “Mattino Cinque” durante la puntata andata in onda il 17 febbraio, nello spazio dedicato al “Grande Fratello”, non ha perso occasione per attaccare la Enardu. Secondo Giovanni tra lei e Pago c’è un complotto che li ha portati a questo punto di comune accordo.

Conversano ha dichiarato di non comprendere come Serena abbia fatto a far si che Pago facesse un passo indietro dopo quanto accaduto e soprattutto si è detto convinto del fatto che l’ex tronista stia sfruttando la sua relazione con Pacifico, solo per un tornaconto mediatico. Ha così iniziato ad ipotizzare che tra i due ci sia un accordo.

E’ intervenuta anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pago e anch’essa ospite di Federica Panicucci, la quale non ha nascosto che in questi mesi Pago e Serena si sono sentiti. Ha però aggiunto di non essere a conoscenza di un eventuale complotto tra i due. La tesi supportata da Conversano è stata avallata dalle sue stesse parole: “Nelle dirette h24, spesso sono reticenti ‘non dire questo, non dire quell’altro‘”.

Le parole di Conversano mettono d’accordo tante persone, le quali hanno sempre ipotizzato che qualcosa tra Pago e Serena non torni. Sicuramente tra Giovanni e la Enardu non scorre buon sangue e così il bel pugliese ha rincarato la dose: “Io la conosco, segnatevi la data di oggi perché lei cercherà di ripulirsi al primo errore di Pago. Appena ci sarà un errore di Pago, lei dirà: ‘ecco avete visto?‘”. Insomma secondo Giovanni, la Enardu sia solo in attesa di un passo falso compiuto da Pago per poter ripulire definitivamente la sua immagine.