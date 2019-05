Mattino Cinque: Franco Terlizzi si commuove e si scaglia contro Cristian Imparato

Questa mattina Franco Terlizzi, ex pugile e padre di Michael Terlizzi, è stato ospite a “Mattino 5”, la trasmissione mattutina condotta da Federica Panicucci. L’uomo non è riuscito a trattenere le lacrime di commozione nel parlare di suo figlio Michael, concorrente nella Casa del “Grande Fratello”.

Tra padre e figlio esiste infatti un rapporto speciale, fatto di grande stima ed affetto reciproco. In particolare Franco Terlizzi si commuove ogni volta che si parla del problema che suo figlio ha alle braccia sin da quando era bambino. In trasmissione, l’ex pugile ha raccontato che il figlio è nato con questa complicazione, e che è rimasto molto ferito nel sentire che alcuni concorrenti della Casa del Grande Fratello, lo avevano preso in giro per questo motivo.

Ricordiamo infatti che Franco ha fatto irruzione nella Casa durante la puntata di lunedì scorso, per manifestare la sua rabbia contro i concorrenti che hanno preso in giro il figlio, ma anche per dar conforto a quest’ultimo. Durante la puntata di “Mattino 5”, si è poi affrontato l’argomento della presunta omosessualità di Michael, tanto sostenuta da Cristian Imparato.

A tal proposito Franco ha ribadito che qualora il figlio fosse gay, per lui non ci sarebbe nessun problema, ma che ha trovato veramente fastidioso questo chiacchiericcio intorno a Michael.

“Mi dispiace dirlo, ma mi sa che ha lui dei problemi grossi” – ha sbottato l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”. Dalle parole di Franco Terlizzi, sembra proprio che lui sia ancora abbastanza arrabbiato con Cristian Imparato, sostenendo come il giovane cantante abbia messo Michael in difficoltà in varie occasioni nella Casa.

Sono infatti moltissime le persone che non hanno apprezzato l’atteggiamento di Cristian Imparato nei confronti di Michael Terlizzi, e infatti sembra proprio questo il motivo che ha spinto il pubblico ad eliminare l’ex cantante di “Io Canto”.