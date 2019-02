Mattino Cinque, Francesco Moser punzecchia il figlio Ignazio: "Cecilia Rodriguez? Dovrebbe fare l’orto!"

Federica Panicucci ha invitato nel salotto di Mattino Cinque, oggi 26 febbraio 2019, Francesco e Ignzio Moser dedicando così una puntata speciale ai papà con i loro figli. I due hanno sempre dimostrato di avere un rapporto di amore ed odio e, anche nel parterre di Federica, le cose non sembrano essere cambiate più di tanto.

Francesco infatti ha continuato a ribadire la sua perplessità nei confronti del figlio Ignazio che, iniziata la sua carriera in sella ad una bici, ha scelto invece di partecipare al Grande Fratello Vip concentrandosi così al mondo della televisione. “Lì è finito l’atleta” ha infatti chiosato ironicamente papà Francesco svelando altresì di aver provato a guardare il reality ma senza riuscirci.

“Anche l’ultima volta ci ho provato ma niente, non ci riesco, non è il mio tipo di programmi” ha confermato l’ex ciclista restando dunque fermo sulle sue posizioni. Ignazio non ha potuto far altro che limitarsi ad annuire fino a quando non è arrivata anche la sua fidanzata Cecilia Rodriguez a dargli supporto.

“I due vengono a Trento ogni 10-15 giorni ma hanno un fuso orario diverso” ha chiosato sempre Francesco Moser nei confronti della coppia che effettivamente, da Milano, è riuscita ad arrivare in ritardo in trasmissione rispetto a lui partito da Trento. Per quanto riguarda le aspettative future dell’ex gieffino, inutile dire che papà Francesco desiderebbe fortemente che quest’ultimo tornasse a lavorare in campagna abbandonando definitivamente il mondo della televisione.

Anche su Cecilia Rodriguez, l’ex ciclista è categorico e ha dichiarato apertamente “Vorrei che imparasse a lavorare nei campi come faceva mia nonna o che, almeno, imparasse a fare qualcosa di diverso dalla sua professione”. Cecilia, dal canto suo, ha cercato di prenderla con ironia e ha immediatamente risposto al futuro suocero ammettendo “Lui è convinto che io non lavori ma un giorno rimedierò, promesso!” lasciando basiti tutti compresa la padrona di casa Federica Panicucci.