Mattino Cinque, Francesco Mogol attacca duramente Francesca De Andrè: "Porta rispetto per il nome che porti"

Nella puntata di Mattino Cinque in onda martedì 21 maggio non si è potuto fare a meno di parlare della puntata del Grande Fratello 16 andata in onda lunedì 20 maggio e che sicuramente è stata ricca di colpi di scena, lacrime e litigi. Gli ospiti di Federica Panicucci oltretutto hanno puntato il dito contro Francesca De Andrè rea di essere troppo esagerata ma anche molto volgare.

A dire la sua sulla nipote di Faber proprio Francesco Mogol che, da figlio d’arte, senza tanti giri di parole ha chiosato: “Sono rimasto scioccato, ho un parente importante ma non andrei mai in televisione a dire di avere merito per questo cognome ma porterei rispetto a mio padre evitando parolacce, comportami bene ed evitando di avere atteggiamenti che possano mettere in imbarazzo la mia famiglia, Francesca comportati bene, porta rispetto al cognome che porti. Dimostra di valere tu e non tirare in mezzo il sangue“.

Anche Luca Onestini, ex gieffino ma soprattutto fratello di Gianmarco impegnato come concorrente di questa sedicesima edizione, è d’accordo con il pensiero di Mogol ma non sicuramente con Cristiano Malgioglio che, durante l’attacco con la De Andrè, ha sicuramente sbagliato i modi esagerando e soprattutto tirando fuori una persona defunta dicendo che si ribalterebbe nella tomba.

Gli ospiti del parterre di Federica Panicucci dunque non sembrano vedere di buon occhio l’atteggiamento della De Andrè che continua a sottolineare la sua vita difficile causata da un padre assente. A loro avviso anche Serena Rutelli ha avuto un passato molto forte e soprattutto tragico ma, nonostante tutto, si è sempre mostrata gentile, educata e dolce.

Ad intervenire è stata proprio Federica Panicucci che ha voluto mettere un punto a quanto successo nella puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 20 maggio asserendo che non si può giudicare una vita intera in un attimo dimostrando così di essere vicina, in parte, al pensiero di Francesca De Andrè.