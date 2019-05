Mattino Cinque, Federica Panicucci elogia la D’Urso per come ha affrontato Giorgio Tambellini: "Ha fatto bene!"

Federica Panicucci ha aperto la mattinata di martedì 28 maggio con una nuova puntata di Mattino Cinque dove, tra le tante cose, si è parlato di quanto successo durante la puntata del Grande Fratello 16 di lunedì 27 maggio tra Franscesca De Andrè ed il suo ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini.

La padrona di casa, in principal modo, ha voluto complimentarsi con la collega Barbara D’Urso per come ha saputo gestire la situazione alquanto sopra le righe creatasi all’interno della casa di Cinecittà. “Ha fatto bene Barbara a mandarlo fuori. Non mi è piaciuto l’impeto con cui ha preso Francesca. Mi ha dato fastidio” ha infatti dichiarato serafica la Panicucci rivedendo le varie clip nelle quali Giorgio si accaniva un po’ troppo sulla sua ex.

Alcuni opinionisti di Federica Panicucci hanno dichiarato che lo stesso Tambellini sarebbe stato vittima di un complotto organizzato ai suoi danni per far aumentare l’audience del reality, cosa che è stata anche sottolineata dallo stesso durante la diretta del Grande Fratello 16. Luca Onestini, che oltre ad essere un ex gieffino è anche il fratello di Gianmarco impegnato al GF16, ha voluto dire la sua in merito.

“Forse è davvero un complotto. Gliel’hanno un po’costruita” ha infatti sottolineato l’ex tronista di Uomini e Donne mentre Federica Panicucci ha risposto serafica: “Lui dice di essere vittima di un complotto, ma quale complotto? Giorgio Tambellini le corna le ha fatte”. Dello stesso avviso sembra essere anche Flavia Cercato che oltre a dire la sua ha voluto anche fare un’importante osservazione.

A suo avviso infatti Giorgio Tambellini, starebbe cavalcando l’onda della notorietà cercando in ogni modo di ottenere visibilità a tutti i costi. dimostrarlo ci sarebbe anche un post Instagram scritto dal ragazzo quando Francesca De Andrè entrò al Grande Fratello 16 dove invitata i suoi follower a seguirlo.