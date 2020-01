Mattino Cinque, Federica Panicucci attacca Salvo Veneziano: "Inammissibile, intollerabile, imperdonabile"

Si parla molto delle dure affermazioni, molto volgari e oltremodo fuori luogo, fatte dell’inquilino del “Grande Fratello” Salvo Veneziano, ai danni della influencer Elisa De Panicis. In tanti hanno commentato in malo modo le esternazioni fatte del concorrente, che alla sua seconda partecipazione al reality, di certo ha iniziato con il piede sbagliato la sua avventura.

Affermazioni fatte da Salvo che possono mettere a rischio il continuo della sua partecipazione alla casa; la dove infatti il pubblico insorge, la produzione non può far altro che ammonire, o peggio eliminare in via definitiva il concorrente. Persino ai programmi mattutini come quello condotto da Federica Panicucci “Mattino Cinque” si è ampiamente intavolato l’argomento, trovando ovviamente pareri unisoni sul cattivo gusto del concorrente.

A partire proprio dalla presentatrice in primis, Federica Panicucci infatti si dichiara indignata, e reputa volgare ed imperdonabile le esternazioni dell’uomo, che nonostante sapesse di essere ripreso h24, non ha di certo risparmiato qualche battuta impropria, con l’unico scopo di far ridere.

A tal proposito infatti la Panicucci recita: “Sinceramente a me questo video fa orrore, una cosa del genere è inammissibile, intollerabile, inqualificabile.” Gli ospiti in studio non hanno potuto che concordare con la conduttrice, limitandosi ad aggiungere, come nel caso di Marco Balestri: “Queste frasi danno fastidio anche a noi uomini“, mentre Valerio Merola ha addirittura affermato di essere molto solidale verso la moglie di Veneziano, che di certo non avrà gradito queste volgarità dette dal marito in diretta nazionale.

C’è chi tra gli ospiti ha avanzato la proposta di eliminare per direttissima il concorrente in questione, affermando: “Va cacciato lui e quello che ridono. C’era uno piegato in due che rideva.” Di certo si parlerà per un po’ di Salvo e delle sue affermazioni sulla De Panicis, e molto probabilmente, nelle puntate successive del programma, si assisterà a qualche provvedimento disciplinare nei confronti del concorrente.