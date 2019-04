Mattino Cinque, ex vincitore del Grande Fratello attacca duramente Francesca De Andrè

Martedì 23 aprile 2019 è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello 16 e anche questa settimana le critiche e le polemiche non si sono di certo sprecate. A Mattino Cinque di mercoledì 24 aprile, Federica Panicucci ha voluto soffermarsi assieme ai suoi ospiti per fare un riassunto dettagliato delle novità successe nella casa più spiata d’Italia e in particolare sulla storia di Francesca De Andrè.

A puntare il dito contro l’atteggiamento della ragazza è stato un ex concorrente e vincitore del Grande Fratello ovvero Augusto De Megni che, non convinto, ha affermato altresì che storie come quelle della De Andrè vengono utilizzate solamente per fare audience e per avere maggiore riscontro non solo in televisione ma anche sulla stampa e sul web.

La conduttrice Federica Panicucci, ha ascoltato molto attentamente la riflessione di Augusto ma, immediatamente dopo, ha voluto spendere una lancia in favore della De Andrè ma soprattutto della collega Barbara D’Urso e della sua produzione. Secondo Federica infatti, il Grande Fratello è a tutti gli effetti un programma televisivo ma anche un reality e proprio per questo motivo è più che normale che vengano utilizzate storie come quelle della famiglia De Andrè per accaparrarsi più telespettatori possibile.

Sembra però che non solo De Megni si sia schierato contro la figlia di Cristiano, anche altri opinionisti non hanno per nulla gradito il suo atteggiamento assunto durante la diretta di martedì 23 aprile. In molti avrebbero addirittura preferito che ad entrare nella casa di Cinecittà fosse stata la sorella Fabrizia considerata sicuramente più educata e pacata nei modi.

Valerio Merola e Marco Balestri non hanno assolutamente gradito il duro attacco di Francesca nei confronti del padre Cristiano ma soprattuto le parole molto forti usate contro di lui. A loro avviso i panni sporchi è giusto lavarli in casa propria e non davanti a milioni di telespettatori cosa che invece non sembra aver fatto la nipote di Fabrizio De Andrè durante la diretta del Grande Fratello 16.