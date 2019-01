Mattino Cinque, Enrica Bonaccorti lascia tutti senza parole: "Ho tradito tre volte, è terapeutico!"

Enrica Bonaccorti si è lasciata andare ad uno sfogo personale rilasciando delle dichiarazioni alqunto scottanti nella puntata di Mattino Cinque andata in onda oggi 21 gennaio 2019. La conduttrice infatti ha raccontato di aver tradito tre volte perché lo ritiene terapeutico lasciando tutti gli altri opinionisti basiti e senza parole.

Il dibattito di oggi nel parterre di Mattino Cinque riguardava infatti il tradimento e Federica Panicucci con i suoi opinionisti si sono infatti domandati se le scappatelle possano o meno fare bene alla coppia. A prendere immediatamente la parola proprio Enrica Bonaccorti che ha fatto alcune rivelazioni sorprendendo moltissimo la padrona di casa.

“Se mio marito mi tradisse, perché magari una sera è lontano da casa, è con gli amici, una ragazza gli fa un occhiolino, sono disposta a perdonare ma se succede più volte, con la stessa persona, a quel punto no” ha infatti rivelato l’opionionista trovando però un disaccordo immediato in Federica Panicucci “Io non sono d’accordo. Io non perdono. Tu sei troppo moderna” ha infatti chiosato la conduttrice.

Enrica Bonaccorti ha successivamente voluto argomentare il suo pensiero spiegando bene le varie tipologie di tradimento e sottolineando che se si parla di scappatelle avrebbe sicuramente piacere che il compagno lo dicesse mentre se dovesse essere una cosa duratura e psicologica allora il discorso potrebbe essere ben diverso. “Io ho tradito per ben tre volte, l’ho fatto alla fine di relazioni molto lunghe, ancora prima di chiudere e passare oltre” ha infatti chiosato l’opinionista lasciando tutti basiti.

Tale rivelazione non solo ha stupito Federica Panicucci ma anche Valerio Merola presente come ospite del programma. “Tu sei una farfalla che va di fiore in fiore” ha cercato di chiarire Enrica con Valerio ma Merola ha invece risposto “Io non ho tradito, lascio prima che accada perché quando una storia sta finendo si capisce” trovando appoggio negli altri opinionisti presenti in studio.