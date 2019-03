Mattino Cinque, Emanuela Titocchia choc: "In un certo senso, sono innamorata di un 11 enne"

Le dichiarazioni rilasciate da Emanuela Titocchia in questi giorni ha completamente gelato lo studio di Mattino Cinque. Nella trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci, si parla del caso dell”insegnante di Prato di 35 anni che ha avuto un figlio da uno dei suoi alunni minorenni.

Tra gli opinionisti in studio c’è anche l’attrice e conduttrice Emanuela Titocchia, conosciuta in questo periodo per essere l’ex fidanzata di Mariano Catanazaro, uno dei tronisti della vecchia edizione di “Uomini e Donne“. La donna, senza nessun tipo di problema, ha dichiarato negli studi di Mattino Cinque di aver conosciuto un ragazzino minorenne e di aver creato un rapporto molto importante.

Le parole di Emanuela Titocchia

Ad introdurre questo racconto ci pensa Federica Panicucci, che rivela all’attrice di avere un rapporto speciale con un bambino di 11 anni. La donna rivela che per lei è molto difficile parlare di un argomento tanto delicato, poiché ha dovuto sentirsi addosso delle cose pesanti riguardo a questa vicenda.

Ma successivamente dichiara i particolari di questa “conoscenza”: “Io ho conosciuto il figlio del mio parrucchiere di Napoli, andavo spesso da lui, ho conosciuto la moglie, e mi sono in un certo senso innamorata di questo bambino di 11 anni. Ho sempre dormito con lui e quello che mi piace veramente di questo rapporto è che io mi diverta con lui. Abbiamo fatto delle vacanze insieme anche ai suoi genitori, non c’è nessuna complicazione, lui è il mio uomo ideale, puro, divertente”.

Federica Panicucci, evidentemente imbarazzata, ha cercato di comprendere nel miglior modo possibile se questo rapporto avesse ricevuto l’approvazione dei genitori del ragazzo. Emanuela Titocchia rivela che la sua famiglia non ha nessun tipo di problema al riguardo. Tuttavia è stata lei ad allontanarsi quando il bambino iniziava a dire alcune cose che riguardavano la sfera sessuale.