"Mattino Cinque", due concorrenti eliminati dell’edizione in corso del GF si sono innamorati: l’indiscrezione bomba

L’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” passerà alla storia come la più longeva di tutte. Il reality show, che è iniziato lo scorso settembre, si concluderà solo a febbraio, salvo un prolungamento ulteriore eventuale che nei corridoi viene già vociferato. E si sa, se un’edizione è così lunga i concorrenti che entrano ed escono dalla casa saranno inevitabilmente tanti e così è stato.

Tra coloro che sono stati eliminati, c’è chi magari non ha vissuto insieme l’esperienza data la durata del reality. E proprio tra chi ha lasciato per sempre la casa più spiata d’Italia, pare serpeggi una vera e propria bomba di gossip. Andando con ordine, a “Mattino Cinque“, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha parlato di un gossip davvero interessante.

Stando al racconto del paparazzo, due concorrenti eliminati dall’edizione in corso del “Grande Fratello Vip”, si sarebbero innamorati fuori dalla casa. E non è tutto, la coppia pare che sia davvero improbabile e i loro nomi alquanto sorprendenti. Alajamo non ha menzionato nessuno, ma tutti i presenti in studio hanno iniziato ad ipotizzare di chi si tratti.

Sono usciti fuori anche i nomi di Guenda Goria e Filippi Nardi. E sicuramente se fossero loro, la storia avrebbe davvero dell’incredibile dato che Nardi è stato squalificato dal gioco perché aveva pronunciato delle frasi offensive ad indirizzo di Maria Teresa Ruta, mamma proprio della Goria. Il sentimento tra questi due fantomatici ex gieffini è ancora in fase embrionale, tutto deve ancora crescere.

Il paparazzo ha affermato che ci sono già le foto che confermerebbero quanto dichiara, foto che al momento debito usciranno fuori. Quando Arianna David ha ipotizzato che si possa trattare di Nardi e della Goria, Alajmo ha risposto: “Una coppia assurda. Questa potrebbe essere una coppia assurda“, non aggiungendo nulla. Sicuramente il gossip è interessante e vedremo come si svilupperà nelle prossime settimane.