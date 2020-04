Mattino Cinque, confermata Federica Panicucci: salta la conduzione di Adriana Volpe e Michele Cucuzza

Durante la messa in onda della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il sito “Tv Blog” ha dichiarato che Mediaset starebbe pensando a “Mattino Cinque weekend“, con la conduzione affidata ad Adriana Volpe e Michele Cucuzza, entrambi ex concorrenti del reality show.

Infatti sul sito di “Tv Blog” si può leggere che: “L’ipotesi di una versione weekend di ‘Mattino Cinque’ possa concretizzarsi nei prossimi mesi. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, Mediaset starebbe pensando per la prossima stagione di allestire un duplice appuntamento dell’ormai storico contenitore mattutino nel fine settimana, il sabato e la domenica su Canale 5”.

Salta “Mattino Cinque weekend”

A quando pare questa possibilità di vedere “Mattino Cinque” di sabato e domenica sembra essere tramontata. Il sito “Dagospia“, con un articolo di Giuseppe Candela, dichiara che Federica Panicucci sarebbe sempre più vicina ad ‘essere confermata per la prossima stagione del talk show.

Per questo motivo, anche per motivi economici, la rete deve fare a meno, almeno per questo periodo, del nuovo format nel weekend: “In realtà la riconferma della conduttrice, che guida il programma dal 2009, sarebbe cosa certa così come sarebbero esigue le speranze per l’operazione weekend con Volpe e Cucuzza. Sarà difficile trovare il budget per assicurare la messa in onda di titoli forti e noti, improbabile dunque che si possa puntare su fasce minori attualmente spente”.

Ma per Adriana Volpe, dopo la sua esperienza al “Grande Fratello Vip“, si stanno aprendo numerose possibilità. Le ultime indiscrezioni infatti dichiarano che l’ex conduttrice de “I Fatti Vostri” potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini nella prossima edizione del reality show.

Al momento non ci sono conferme in merito, ma interpellata da Giulia Salemi con un video in diretta su Instagram, dichiara che le farebbe molto piacere provare questa nuova avventura al “GF Vip“.