Mattino Cinque, Antonella Mosetti tira in ballo Francesca De Andrè e dichiara: "Le corna le sono servite!"

La puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 27 maggio è stata incentrata principalmente sul teatrino che ha visto coinvolti, nuovamente, Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. Quest’ultimo, dopo vari tira e molla, ha ammesso apertamente di aver tradito la nipote di Faber mandando anche su tutte le furie Barbara D’Urso.

Nella puntata di Mattino Cinque in onda martedì 28 maggio, Antonella Mosetti ha voluto dire la sua in merito al faccia a faccia avvenuto tra la De Andrè ed il suo ormai ex fidanzato ma soprattutto delle coccole avvenute al risveglio con Gennaro Lillio. “La scorsa puntata ho detto che le corna servono, questa volta sono servite. Si è lasciata andare dopo tre ore” ha infatti chiosato l’ex di Non è la Rai.

Antonella però non è stata la sola ad intravedere questo cambiamento da parte della De Andrè tanto che anche Federica Panicucci e gli altri opinionisti hanno ipotizzato che la stessa non vedesse l’ora di potersi vivere a pieno una nuova storia d’amore con il ragazzo partenopeo. Qualcuno ha altresì accennato al fatto che forse, Francesca, gelosa dell’entrata di Taylor Mega abbia avuto paura di perdere le attenzioni di Gennaro e proprio per questo ha deciso di lasciarsi andare con lui.

Anche in questo caso Antonella Mosetti ha voluto dire la sua in merito, tanto che parlando appunto dell’influencer ha chiosato: “Taylor Mega non guarderebbe mai uno come Gennaro. Te lo garantisco”. Sembra dunque che, nonostante Carmelita abbia lanciato la provocazione, l’ex de l’Isola dei Famosi non sia entrata in casa con l’intento di portare scompiglio nella coppia De Andrè – Lillio.

Non ci resta dunque che attendere per vedere come si evolveranno le cose anche se, nella mattinata di martedì 28 maggio, l’occhio vigile del Grande Fratello ha immortalato i due scambiarsi tenere coccole sotto le lenzuola e, dal momento che Francesca ora è single, può viversi a pieno la conoscenza di Gennaro.