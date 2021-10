Mattino Cinque, Amedeo Goria stronca Gianmaria Antinolfi

L’avvicinamento di Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, non ha convinto proprio tutti. Il modello infatti, almeno in ambito sentimentale, si è mostrato davvero molto confuso nei primi mesi dall’inizio del reality show.

Inizialmente ha mostrato un certo interesse per Soleil Sorgè, ragazza con cui ha avuto un breve flirt durante l’estate 2021, ma a causa delle loro incomprensioni hanno deciso di mettere “in stand by” la loro conoscenza. Durante la sua esperienza nella casa parla poi spesso di Greta Mastroianni, che aveva frequentato nei mesi antecedenti all’ingresso degli studi di Cinecittà e infine Sophie Codegoni, ragazza a cui si è dichiarato nella diretta del 25 ottobre.

I dubbi di Amedeo Goria su Gianmaria

Tra i più dubbiosi sul comportamento di Gianmaria troviamo Amedeo Goria, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. Durante la puntata di ieri del rotocalco “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso, il giornalista sportivo è ritornato sugli atteggiamenti tenuti dal modello nella casa: “Qui è stata Sophie a scegliere Gianmaria“ facendo così capire che l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” starebbe approfittando di questa conoscenza per far parlare di se nella casa.

Nella mattinata invece, intervistato da Federica Panicucci a “Mattino Cinque“, continua a mostrare tutte le perplessità su Gianmaria: “Finalmente il nostro playboy della mutua ha fatto breccia nel cuoricino di Sophie… Forse quest’ultima, nelle sue strategie, ha bisogno di Gianmaria. Nei primi dieci giorni ci faceva una capoccia tanta parlando di Greta… Voleva farci anche una famiglia… Poi il grande amore era Soleil”.

Dubbi condivisi anche da alcuni ospiti in studio, ma al momento sembra difficile decifrare il pensiero di Gianmaria. Parlando proprio di Greta Mastroianni, in queste ore ha pubblicato su Instagram il bacio scambiato da Antinolfi con Sophie, commentando con un applauso sarcastico.