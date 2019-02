Mattino Cinque, Alda D’Eusanio furiosa contro il chirurgo plastico Giacomo Urtis: “Siete dei macellai”

Alda D’Eusanio è stata ospite di Mattino Cinque nella puntata andata in onda oggi 18 febbraio 2019 dove ha avuto altresì uno scontro con Giacomo Urtis. L’argomento principale della puntata erano appunto i trattamenti estetici ai quali diversi personaggi dello spettacolo si sono sottoposti per rimanere giovani tra i quali sicuramente Patty Pravo ma anche Eleonora Giorgi.

Come ben sappiamo, l’attrice di “Borotalco” ha ammeso qualche giorno fa di essere ricorsa ad un lifting per stare meglio con se stessa ma questa cosa non sembra essere piaciuta all’opinionista de L’Isola dei Famosi. Alda infatti, non ha perso tempo e ha inveito duramente contro tutti quei chirurghi che decidono di effettuare interventi estetici troppo esagerati.

Per Alda non è ammissibile che i dottori non controllano la situazione prima di effettuare un intervento di chirurgia estetica e, a tal proposito, ribadisce il fatto che la situazione forse sta sfuggendo di mano a molti. Giacomo Urtis, dopo essersi sentito chiamato in causa, ha voluto rispondere a tono all’opinionista asserendo “Hai fatto qualcosa anche tu, ti sei tirata la faccia, i telespettatori non sono stupidi”.

“Siete dei macellai!” è stata invece la risposta della D’Eusanio che ha continuato ad accusare Urtis tanto da far addirittura intervenire la padrona di casa Federica Panicucci. Alda sembra però convinta delle sue parole senza però negare la possibilità, un giorno, di potersi affidare anche lei alla chirurgia estetica ma solamente per dare al suo volto un aspetto più sereno.

“La mia faccia è la carta d’identità della mia famiglia, non mi vado a cambiare la faccia, rischiando la vita. Quello è rinnegare se stessa” chiosa a voce alta l’opinionista de L’Isola dei Famosi. “La chirurgia estetica viene usata in modo sbagliato. Arrivare a questi obrobri è un qualche cosa di disumano che muta il volto delle persone” conclude ancora Alda mentre Urtis, che da poco ha effettuato un lifting, non sembra essere d’accordo con le sue affermazioni.