"Mattino 5", la Gregoraci gelosissima dell’ex Francesco Bettuzzi: "Lui dallo stress aveva perso i capelli"

Nell’ultima puntata di “Mattino 5“, il talk show condotto da Federica Panicucci, in onda tutte le mattine dalle 9.00 alle 11.00 sulla rete ammiraglia Mediaset, a tenere banco è stata la relazione – conclusasi ormai da oltre un anno- tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi. L’ex signora Briatore e il bel pilota di linea, oggi imprenditore, si sono amati moltissimo, al punto che la show-girl si sarebbe tatuata sul polso la data del loro primo incontro a Montecarlo, avvenuto quando lei era ancora formalmente legata a Flavio Briatore.

Ma se in puntata con Alfonso Signorini la Gregoraci ha dichiarato di essere stata lei a rompere con Bettuzzi, pur amandolo ancora moltissimo, a Mattino 5 è emerso come invece la rottura sarebbe stata consenziale e condivisa da entrambi. Non solo, perché se Elisabetta sostiene che la relazione tra loro fosse diventata “malata”, dunque fonte di sofferenza per lei, a quanto pare non era l’unica a star male per questo amore.

Elisabetta Gregoraci gelosa e possessiva: lo stress del suo ex compagno

Sempre a “Pomeriggio 5”, l’ex Miss Italia Arianna David, che ora fa l’opinionista e che si è sempre dichiarata grande amica della showgirl calabrese (nonostante la sorella di lei, Marzia Gregoraci, e lo stesso Briatore abbiano smentito con forza questa amicizia), ha dichiarato infatti che anche Francesco Bettuzzi soffriva durante gli anni trascorsi con Elisabetta.

Non solo perché pare che l’ex marito di lei fosse sempre tra loro – al punto che se ne era lamentato pubblicamente in alcuni post su Instagram dove affermava che in una relazione bisognava essere in due e non in tre – ma anche perché sembra che la Gregoraci pretendesse dal loro rapporto un’intensità che alla lunga era diventata insostenibile. Era inoltre gelosissima, quasi morbosa.

Se dunque Bettuzzi avrebbe voluto un rapporto più traquillo, l’ex gieffina avrebbe voluto continuamente fuoco e fiamme, alimentando con la gelosia una passione che alla lunga era diventata quasi una tortura per entrambi. Addirittura, come rivela Arianna David, pare che l’uomo fosse così provato e così stressato da risentirne fisicamente. “Lui dallo stress stava perdendo i capelli”, ha rivelato l’opinionista a “Mattino 5”. E chissà come avranno preso questi pettegolezzi i diretti interessati!