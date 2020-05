"Mattino 5", Federica Panicucci lascia la conduzione dal primo giugno

Forse una delle edizioni di “Mattino 5” più particolari di sempre, come ha anche affermato la stessa presentatrice storica del programma, Federica Panicucci. La donna infatti, durante l’ultima puntata del programma, ha annunciato che quella sarebbe stata l’ultima puntata da lei condotta. Una stagione televisiva completamente devastata dallo stato di lockdown dettato dal Coronavirus.

La Panicucci è stata tra quelle presentatrici che nel mese di marzo ha preferito concedere più spazio all’informazione, sospendendo il suo programma. Durante il periodo di ripresa delle attività la Panicucci ha continuato a condurre insieme al suo collega Francesco Vecchi, ma ora ha deciso ancora una volta di sospendere, momentaneamente, la sua conduzione, lasciando quindi solo il collega.

Pare che infatti a partire dalla prossima settimana, ovvero dal 1 giugno, il programma succitato non vedrà la partecipazione di conduzione della Panicucci, ma unicamente del presentatore Vecchi, che continuerà a condurre l’edizione di “Mattino 5 news” riportando informazioni eventuali riguardanti il Coronavirus.

Federica, durante la sua ultima puntata di stagione, ha dato appuntamento alla moltitudine di telespettatori che seguono il programma, al giorno 7 settembre, giorno di ripresa della sua conduzione ed in questa occasione ha voluto fare una dedica particolare anche a tutto lo staff che ha reso possibile la ripresa della trasmissione.

La conduttrice ha dichiarato: “Ho pensato di realizzare una clip con tutti i volti dei collaboratori di ‘Mattino 5’ e vuole essere il mio grazie, il nostro saluto […]. Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown, simbolo di questo periodo.” In ultimo la presentatrice conclude con un buon auspicio per la prossima stagione: “Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo. L’appuntamento è dal 7 settembre, speriamo con il pubblico, con gli opinionisti“.