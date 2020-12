"Mattino 5", Arianna David rivela di essere stata corteggiata da Flavio Briatore

Non è la prima volta che Arianna David parla di Flavio Briatore a “Mattino 5“, il talk show del primo mattino di Canale 5 di cui è opinionista e la cui parte dedicata al gossip è condotta dalla brava Federica Panicucci. Auto-elettasi grande amica di Elisabetta Gregoraci (prontamente smentita però da Briatore, che ha dichiarato seccamente di conoscerla a malapena, avendola vista qualche volta in passato in alcuni eventi, e che escludeva categoricamente fosse amica di sua moglie), la David in questi mesi di Grande Fratello Vip 5 ha commentato in lungo e in largo quando succedeva alla showgirl calabrese nella casa.

Spesso l’ha difesa ma altrettanto spesso ha mascherato con aria benevola vere e proprie frecciatine maliziose (soprattutto in merito ai presunti amanti di Elisabetta e al suo – anche lui presunto – attuale fidanzato Stefano Coletti) che non devono essere sfuggite a Briatore, tanto da spingerlo ad intervenire sostenendo, tra le altre cose, che l’ex Miss Italia cercasse di farsi pubblicità usando il nome suo e della ex moglie.

Arianna David su Flavio Briatore: “Un corteggiamento squisito”

Chissà dunque cosa penserà Briatore quando verrà a conoscenza della vera e propria “bomba” mediatica lanciata da Arianna David in una delle ultime puntate di “Mattino 5“. Una notizia-bomba che lo coinvolge personalmente visto che la donna, su domanda precisa del paparazzo Andrea Franco Alajmo, presente in studio per commentare le ultime vicende del GF Vip 5, ha confermato che in passato l’imprenditore cuneese ci avrebbe provato con lei.

L’avrebbe corteggiata in maniera molto piacevole, ha dichiarato, ma lei lo ha rifiutato. Il motivo? La differenza di età. Briatore era troppo più grande di lei (li separano ventitré anni, che sono comunque meno dei trenta che separano l’ex manager di Formula 1 dalla Gregoraci), e a suo dire non se l’è sentita.

Nonostante ciò, la David ha avuto parole molto lusinghiere su Flavio. “Mi fece un grande complimento dandomi dell’intelligente, una donna semplice e questa mia umiltà lo ha colpito in un momento in cui era davvero molto solo” ha affermato, “lo porto sempre nel cuore perché è una persona squisita”. Chissà perché, però, qualcosa ci dice che l’imprenditore non apprezzerà molto queste parole!