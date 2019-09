Matteo Salvini potrebbe essere ospite alla seconda puntata di "Live-Non è la D’Urso" nell’uno contro tutti

La messa in onda della prima puntata della trasmissione “Live-Non è la D’Urso“, non ha ottenuto degli ascolti alti, ma c’è attesa per il secondo appuntamento, che andrà domenica 22 settembre.

Sono arrivate delle indiscrezioni dal noto settimanale “Dagospia”, dove viene sottolineato che dovrebbe esserci la presenza di Matteo Salvini. Quest’ultimo sarà al centro di un confronto uno contro tutti con uno schieramento di giornalisti, altrimenti sarà ospite nello spazio con le cinque sfere. Il debutto per “Live-Non è la D’Urso” è risultato deludente se si considera lo share fermatosi all’11%.

La possibile presenza del leader della Lega

La partecipazione di Matteo Salvini garantirebbe un successo assicurato in termini di ascolti anche per reggere al confronto con il programma di Massimo Giletti. L’ex ministro dell’Interno è molto presente nei programmi e, recentemente, è stato protagonista su Rete 4. Inoltre non sarebbe la prima volta che l’ex vice premier prenderebbe parte alla trasmissione di Barbara D’Urso, in quanto in precedenza è stato ospite della conduttrice partenopea.

Risulta evidente che Mediaset voglia puntare sulla trasmissione della D’Urso nella gara degli ascolti contro gli altri programmi domenicali. Matteo Salvini avrà l’occasione di porre l’accento sul governo giallorosso. La prima puntata della seconda stagione di Non è la D’Urso ha fatto i conti con la messa in onda su Rai Uno della longeva serie televisiva “Il Commissario Montalbano“, che ha vinto la serata con il 21% di share.

Ci saranno altre novità importanti per la prossima domenica che vedrà il programma di Barbara D’Urso scontrarsi con una fiction inedita, sulla quale punta la Rai. Si tratta di “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore”, che vede come protagonista Vanessa Scalera, che ha lavorato in numerose fiction targate Mediaset. Matteo Salvini ha la capacità di attirare l’attenzione dei milioni di telespettatori italiani e di conseguenza Massimo Giletti dovrebbe regalare qualche sorpresa nel suo programma per rispondere alla D’Urso.