Matrimonio a Prima Vista Italia, le scelte finali delle due coppie in gioco: ecco chi è rimasto sposato e chi no

Si è conclusa venerdì 2 settembre la nona edizione di Matrimonio a prima vista Italia, andata in onda in anteprima sulla piattaforma streaming Discovery +, e come sempre le coppie in gioco hanno dovuto scegliere se proseguire nel loro matrimonio o se divorziare.

La nona edizione dell’esperimento sociale è stata particolarmene ricca di colpi di scena e per la prima volta nella storia del programma una coppia è stata espulsa dal gioco: si tratta della coppia formata da Carolina e Lucas, i quali sin dall’inizio hanno dimostrato una forte incompatibilità caratteriale, ma non solo, dal momento che nel corso delle puntate è emerso che lo scopo di Lucas non era quello di trovare l’amore, bensì di ottenere maggiore visibilità. Stando così le cose la produzione del programma non ha potuto far altro che escludere i due dall’esperimento.

In gioco sono rimaste pertanto la coppia romana formata da Alex Balbo e Michela Bono e quella formata da Michele Daddetta e Solange Salvo. Entrambe le coppie, nonostante qualche difficoltà, sono arrivate fino alla fine del percorso e dopo 4 settimane si sono ritrovate davanti ai tre esperti per raccontare loro le emozioni vissute nel primo mese insieme e per decidere se rimanere sposati o divorziare.

I primi a sedere di fronte agli esperti sono stati Solange e Michele: il percorso dei due è stato sempre abbastanza lineare e sin dall’inizio la coppia ha dimostrato di avere una grande chimica e di voler stare insieme. Davanti agli esperti Solange ha rivelato di aver fatto finalmente il grande passo e di aver presentato il marito ai suoi genitori, fino a quel momento all’oscuro di tutto. Dopo un iniziale momento di imbarazzo, la serata è trascorsa piacevolmente e i due si sono detti felici del percorso fatto e hanno rinnovato la loro intenzione di proseguire nel matrimonio.

È stata poi la volta di Michela e Alex. Il loro percorso è stato più travagliato di quello di Solange e Michele e tanti sono stati gli alti e i bassi che la coppia ha dovuto affrontare nel corso dell oro primo mese insieme. Michela, infatti, più volte ha rimarcato la differenza sociale e culturale tra lei e il marito e ha anche espresso il dubbio di poter portare avanti il matrimonio con Alex. Nonostante questo, però, l’ostetrica romana davanti agli esperti ha scelto di rimanere sposata, decisione condivisa da Alex.

Doppio sì dunque per le coppie protagoniste dell’esperimento sociale di Real Time. Per scoprire se oggi Alex e Michela e Solange e Michele stanno ancora insieme non ci resta che aspettare la puntata di Matrimonio a prima vista e poi… in onda su Real Time il prossimo ottobre.