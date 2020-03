Masterchef Italia: tra tensione e colpi di scena, si chiude anche la nona edizione

Venti aspiranti chef di grande talento e preparazione hanno dato vita ad una emozionante stagione di uno dei programmi di cucina più famosi: Masterchef. I venti concorrenti nel corso delle puntate hanno affrontato ingredienti insoliti e sconosciuti ai più, accostando colori, sapori e provando a riprodurre piatti all’altezza degli ospiti provenienti dalle più importanti cucine stellate del mondo.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli aprono la serata mostrando i video degli esordi, dell’ingresso dei partecipanti nella cucina di Master Chef in cui tra Mystery box, Invention test, prove in esterna e pressure test, si sono fatti largo verso la finale di questa nona edizione italiana quattro concorrenti: il silenzioso trentenne Davide da Trieste, la giovane e riservata Marisa originaria di Battipaglia ma trapiantata a Parma, la pungente milanese d’ adozione Maria Teresa ed il sempre gentile Antonio, art director di Bassano del Grappa.

E’ stato proprio quest’ ultimo, Antonio, ad aggiudicarsi la vittoria, i 100 mila euro e la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette. La proclamazione del vincitore è toccata alla possente voce di Antonino Cannavacciuolo, in un’ esplosione di coriandoli colorati e di gioia di tutti i presenti.

Ma c’è stato anche un secondo finale a sorpresa, un vero e proprio colpo di scena. Il vincitore, infatti, ha richiamato l ‘attenzione di tutti tenendo un discorso commovente: “Quale miglior occasione per ringraziarvi tutti per essermi stati vicini, per l’amicizia. Questo è un giorno molto particolare per me perché ho ricevuto questa gloria, e altrettanta gloria voglio trasmetterla a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono. Voglio che questo sia un momento speciale. Vuoi sposarmi?”.

L’emozionatissimo compagno di Antonio, Daniel, incredulo e felice ha risposto sì raddoppiando quindi la gioia del momento.