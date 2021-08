MasterChef, è morta l’ex concorrente Anna Martelli: aveva 74 anni

Tra le concorrenti dell’ottava edizione di MasterChef Italia, con la presenza di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, è stata presente Anna Martelli. La donna, sia per la sua abilità in cucina che per la propria simpatia, ha conquistato sia il cuore dei quattro giudici che del pubblico da casa.

Purtroppo nelle ultime ore, la pagina ufficiale di MasterChef, ha annunciato la scomparsa della signora Anna: “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di Masterchef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”. Il riferimento a Maciste è una dedica al marito Salvatore, di 9 anni più grande di lei, venuto a mancare nel 2016 a causa di una brutta malattia, ma diventato involontariamente protagonista dell’ottava edizione.

L’avventura di Anna Martelli a MasterChef

Entrata nella trasmissione come infermiera in pensione di Pecetto Torinese a MasterChef, Anna ha mostrato sempre la sua grande gioia di vivere. La chef, classificata al 13 esimo posto, aveva condotto la sua gara con grande determinazione, risultato spesso tra i migliori cuochi in gioco. Una volta eliminata ha affermato di lasciare gli studi di Sky con tanta gioia al cuore per via dell’enorme opportunità avuta nel talent culinario.

Durante la sua partecipazione a MasterChef aveva raccontato la sua gioia di essere stata scelta da Antonino Cannavacciuolo: “MasterChef per me è una cosa stupenda: mi piace la cucina, mi piacciono le prove, mi piace tutto di questo gioco. Qui sto realizzando il mio sogno nel cassetto: posso portare la mia euforia in questa cucina e cucinare, cucinare, cucinare in ogni modo e in ogni situazione”.

Si tratta di un duro colpo per i fan di MasterChef, che solamente nei mesi scorsi hanno dovuto leggere della scomparsa di Paolo Armando, la “tigre” della quarta edizione ritrovato senza vita nella sua casa a Madonna dell’Olmo dove viveva in provincia di Cuneo.