MasterChef 10, il vincitore è Francesco Aquila

Nella giornata del 4 marzo è andata in onda la finale della decima edizione di “MasterChef“, il programma culinario che vede come giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I quattro che si sono sfidati nell’ultima puntata sono la 22enne di Roma laureata in design Irene Volpe, il 25enne dottorando in chimica alimentare di Novara Antonio Colasanto, il 29 enne disoccupato di origini marocchine e residente a Bevagna Monir Eddardary e il maître Francesco Aquila.

Il primo a essere eliminato è Monir, in cui non è riuscito a superare gli skill test che ha visto come ospite sia lo chef Enrico “Chicco” Cerea, tre stelle Michelin e proprietario del “Da Vittorio”, ubicato a Brusaporto in provincia di Bergamo, che l’argentino Mauro Colagreco, chef giudicato come numero uno al mondo nella classifica “The World’s 50 Best Restaurants”, e anche lui tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Mentone, in Francia.

La sfida a tre e il vincitore finale

I tre finalisti hanno portato una idea di menù diversa: Francesco Aquila, con un pensiero sempre alla propria famiglia, porta in tavola tutti i sapori che hanno caratterizzato la sua vita; Antonio Colasanto invece cerca di onorare al meglio lo chef Mauro Colagreco con il suo antipasto, mentre portata principale è dedicata al ricordo della nonna Emma e nel dolce prova a riassumere i ricordi della sua infanzia; Irene Volpe invece va controcorrente rispetto agli altri portando un menù di quattro portate.

Dopo un attento assaggio da parte dei tre giudici di MasterChef 10, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli scelgono come vincitore Francesco Aquila. Oltre a portarsi a casa 100 mila euro in gettoni d’oro avrà la possibilità di scrivere un libro di ricette pubblicato da Baldini+Castoldi.

Aquila, dopo il trionfo, dichiara emozionato: “Ringrazio voi giudici perché avete creato questa Masterclass un po’ multiculturale. Spero che io e i miei compagni abbiamo trasmesso a tutte le persone che ci seguono a casa il vero senso di integrazione. Integrazione pulita, integrazione buona. Che non andrà mai e poi mai a contrastare o a sovrastare la cultura italiana. Ma andrà solo ad arricchirla e a renderla ancora più speciale”.