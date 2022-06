Massimo Ranieri, una nuova tragedia dopo il brutto incidente

Ascolta questo articolo

Massimo Ranieri è uno dei cantanti italiani più amati nel mondo. Salito alla ribalta negli anni 70′, la sua carriera è stata inarrestabile, potendo vantare più di 14 milioni di dischi venduti. Ancora oggi, superata la soglia dei 70 anni, continua ad esibirsi in tutta Italia, riuscendo a raccogliere un grandissimo seguito di pubblico anche tra i più giovani.

Proprio durante una delle sue ultime esibizioni al teatro Diana di Napoli, il celebre cantante è caduto rovinosamente dal palco. Purtroppo non ne è uscito incolume e ha riportato la frattura di una costula, una brutta contusione al braccio e diverse escoriazioni. Come se non bastasse, dopo l’infortunio è arrivata un’altra pessima notizia: ecco di cosa si tratta.

L’annuncio del cantante

Reduce dalla brutta disavventura del 6 maggio scorso, Massimo Ranieri non aveva più fatto sapere nulla in merito alle sue condizioni. Ora, dopo alcune settimane ha deciso finalmente di rompere il silenzio, dando un importante annuncio a tutti i suoi fan. Purtroppo non si tratta di buone notizie: “Cari amici miei, mi dispiace essere sparito questi giorni, ma non volevo tediarvi ulteriormente con le mie peripezie, soprattutto con tutti i problemi che abbiamo oggi, il mio sembrava l’ultimo che potesse interessare. La costola è guarita, il polso anche (perché mi sono rotto anche il polso come se non bastasse) e tra pochi giorni inizierò la mia riabilitazione che mi porterà via un altro mesetto“.

Come facilmente ipotizzabile, il celebre artista è ancora alle prese con le conseguenze della brutta caduta dal palco. Gli serviranno ancora alcune settimane prima di rimettersi totalmente in sesto, nel frattempo dovrà posticipare le date previste in questi giorni: “Ne approfitto per dirvi che lo spettacolo del 14 giugno a Roma è stato ovviamente posticipato all’11 settembre, così potremo stare di nuovo insieme e mi servirà soprattutto per ringraziarvi del vostro amorevole e incomparabile affetto che avete sempre nei miei riguardi. Un abbraccio a tutti…“.

Appreso questo annuncio, i suoi fan hanno subito riempito le pagine social del cantante con tanti messaggi di affetto e di pronta guarigione, augurandosi di poter rivedere al più presto il proprio idolo sul palco. Purtroppo si è trattato davvero di un brutto infortunio, ma siamo certi che Massimo Ranieri riuscirà a superare anche questa con la sua grande grinta.