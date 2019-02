Massimo Giletti potrebbe ritornare in Rai dopo la breve parentesi a LA7

Massimo Giletti potrebbe essere protagonista di un nuovo colpo di scena e cambiare nuovamente emittente. Il 2 agosto 2017 viene annunciato il suo passaggio a “LA7” lasciando la “Rai” dopo 29 anni, con un contratto biennale, per condurre “Non è l’Arena“, il talk in onda dal 12 novembre 2017 che sta ottenendo degli ottimi risultati.

Le ultime notizie rivelano che l’azienda di Viale Mazzini accoglierebbe di nuovo a braccia aperte Massimo Giletti per riprendere il suo posto a “L’Arena“. Questo programma televisivo italiano è andato in onda su Rai 1 dal 2004 al 2013 come spazio all’interno della trasmissione “Domenica In” e successivamente diventerà autonomo fino al 2017.

Il possibile ritorno in Rai

L’addio di Massimo Giletti in Rai non è stato però privo di polemiche. Durante la presentazione di “Non è l’arena” su LA7, aveva esternato tutto il suo dispiacere per aver lasciato l’azienda di Viale Mazzini: “Ho attraversato una tempesta professionale e umana. L’arena era un fiore all’occhiello. Quando ti eliminano perché dai fastidio è un fiore all’occhiello. Ma… fa male. Non è passata. Non sono più lo stesso, quello che ho vissuto mi ha marchiato”.

Secondo quando riportato dall’ultimo numero del settimanale “Chi“, sarebbe praticamente ufficiale la presenza di Massimo Giletti nei palinsesti della Rai per l’anno prossimo. L’azienda sarebbe molto felice, poiché il pubblico si era affezionato al suo talk show in onda ogni domenica pomeriggio.

La voce di un suo possibile ritorno non è proprio nuova. In un vecchio numero di “Spy“, si è vociferato di alcuni contatti avuti con i vertici dell’azienda di Viale Mazzini già dal 2018. Questo suo ritorno però potrebbe causare l’addio di Fabio Fazio e del suo show “Che Tempo che Fa“. Per lui si mormora di alcuni contatti con LA7 e Discovery.