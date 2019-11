Massimo Giletti parla di Tony Colombo e attacca Barbara D’Urso

L’aria è sempre più tesa tra Barbara D’Urso e Massimo Giletti. Le prime frecciatine sono state lanciate da parte del conduttore durante la prima puntata di “Non è l’Arena” mentre si chiacchierava del caso Pamela Prati. In quella circostanza Giletti ha dichiarato che non si possono perdere mesi a parlare di quel caso poiché poteva essere risolto in una manciata di ore.

Gli attacchi però non si fermano qui. Infatti Massimo Giletti ha rilasciato una intervista a “FQMagazine”, una rubrica de “Il Fatto Quotidiano”. In questa circostanza parla anche di Barbara D’Urso, lanciando un duro attacco nei suoi confronti. Infine parla anche dell’aggressione subita dalla troupe di Giletti durante un concerto non autorizzato di Tony Colombo, quest’ultimo spesso ospite proprio dalla Barbarella.

Le parole di Massimo Giletti

Il giornalista parla immediatamente dell’aggressione subita dalla sua troupe, sottolineando le difficoltà avute ma non vuole farci sopra un caso. Successivamente sottolinea che Tony Colombo prima delle sue numerose apparizioni televisive era conosciuto da pochissime persone, lanciando quindi un’altra piccola frecciatina alla D’Urso, che aveva mostrato alcune immagini del suo matrimonio con Tina Rispoli portandolo così alla ribalta.

Attacca direttamente Barbara D’Urso, dichiarando che per lui le trasmissioni condotte da lei non sono di testata giornalistica: “Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla? Se è così io qualche domanda inizio a pormela perché per me essere giornalisti è tutt’altra cosa”.

Successivamente commenta le parole dette da Tony Colombo “Per l’esclusiva di Barbara mi hanno dato un botto di soldi” contenute nel documento “Camorra Entertainment” proveniente dall’inchiesta fatta da Fanpage: “Ognuno sceglie di spendere i soldi nei propri programmi come meglio crede”. Infine dichiara che nel corso degli anni ha rifiutato vari ospiti, come il figlio di Riina, poiché per il conduttore questi personaggi non meritano nessuno spazio in tv.