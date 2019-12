Marracash: dure parole contro Fedez a "Le Iene"

Marracash, nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, è un famoso rapper e produttore discografico italiano cresciuto a Milano da genitori siciliani. Attualmente il giovane è fidanzato con la collega cantante Elodie (con la quale ha pubblicato un singolo “Margarita” lo scorso 12 giugno 2019).

I successi recenti professionali per il cantante siciliano sono numerosi: il suo ultimo album “Persona” uscito lo scorso 31 ottobre è infatti da poco diventato disco di platino e la data del suo concerto al Forum di Milano è già sold out (il suo prossimo tour inizierà il 28 marzo 2020 a Jesolo e terminerà il 9 maggio a Catania).

Da sempre i suoi rapporti con Fedez non sono idilliaci. Il 14 gennaio 2017, a sei mesi dall’uscita dell’album realizzato insieme al rapper Gue Pequeno “Santeria“, attraverso un’intervista pubblicata ne “Il Corriere della Sera” Marracash ha infatti duramente attaccato Fedez e J-Ax (prossimi alla pubblicazione del loro album “Comunisti con il rolex”). Fedez dal canto suo non le ha mandate a dire al rapper siciliano ed ha prontamente risposto attraverso Instagram stories pubblicate sul suo profilo personale con critiche ed accuse.

L’attrito tra i due non sembra essere svanito, come confermano le parole di Marracash al programma televisivo di Italia Uno: “Le Iene”, in cui attraverso una lunga intervista inedita trasmessa nella puntata di ieri martedì 3 dicembre ha rivelato di non aver ancora fatto pace con il marito di Chiara Ferragni.

Queste le sue parole: “Non vorrei dire le solite cose dai. Ma lui (Fedez, ndr) mi sta sulle pal*e, perché? Dovrebbe farsi due domande. Nel mio caso specifico ha cominciato questa cosa lui”. Secondo Marra è stato proprio Fedez ad iniziare il litigio, anche perchè “Capita di litigare tra rapper perché il rap è una musica esplicita e quindi si tende a dire le cose alla luce del sole”