Il noto talk show ‘Fuori dal coro‘ è giunto ormai alla quarta edizione, nato come appuntamento quotidiano preserale è stato ripensato dal 2019 come unico appuntamento settimanale in prima serata. Alla sua conduzione figura il noto giornalista Mario Giordano, celebre per il suo animo turbolento e per le sue lotte contro le contraddizioni della politica.

Nel corso di questi ultimi anni di pandemia è stato una vera e propria spina nel fianco di molti politici e virologi, mettendo in evidenza molte iniquità circa le misure prese. Sta di fatto che negli ultimi giorni la produzione Mediaset ha preso una decisione che ha sbalordito tutti, riguarda proprio il noto talk show: ecco cosa ha deciso.

Di cosa si tratta

In sostanza, l’edizione 2022 di Fuori dal coro chiuderà i battenti in netto anticipo rispetto alle agli altri talk di rete 4. La data fissata dell’ultima puntata dovrebbe essere il prossimo 24 maggio, una decisione maturata da Mediaset in seguito alla scelta di voler limitare i costi. Il talk show di Mario Giordano è tra i più dispendiosi, perciò è stato inevitabile far ricadere su questa trasmissione la necessità di salutare in anticipo per la pausa estiva.

Dopo Fuori dal coro sarà il turno di Quarto grado, che si congederà il 3 giugno per riprendere poi ad agosto con la proposizione de Le Storie. Il 9 giugno abbandonerà le scene Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, mentre il 17 giugno toccherà alla Palombelli con Stasera Italia. Chi prolungherà ancora di qualche settimana la propria trasmissione sarà Nicola Porro, che andrà in onda con Quarta Repubblica sino al 27 giugno.

L’ultima stagione dei talk show di rete 4 si può dire sia stata piuttosto turbolenta, si è molto discusso in modo molto animato di temi delicati come vaccini e, ultimamente, anche della crisi umanitaria in Ucraina. Sicuramente i telespettatori sentiranno la mancanza di un giornalista molto passionale come Mario Giordano, diventato celebre anche per gli eccentrici sketch pre trasmissione dove si faceva ritrarre nei modi più bizzarri.