A Mediaset tirerebbe una brutta aria per le posizioni filo no vax di Mario Giordano. Pare, infatti, che nelle scorse ore ci sia stato un colloquio ad alta tensione con il conduttore di Fuori dal Coro.

Il Tempo riporta che la direzione avrebbe convocato Giordano all’interno di una stanza e che, nonostante gli ottimi risultati ottenuti dal giornalista con il suo talk show, gli abbia imputato un atteggiamento troppo accondiscendente nei confronti dei no vax.

L’accaduto

Giordano, dal suo canto, avrebbe controbattuto dicendo: “Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No Vax, mi pongo solo delle domande”, mentre l’azienda avrebbe affermato: “Noi siamo favorevoli ai vaccini. Punto. Questo è il solo messaggio da diffondere”. Le urla, a detta dei presenti, si sarebbero sentite sino al piano terra dell’edificio.

Giordano avrebbe gridato: “Sono un giornalista, io non mi faccio imbavagliare da nessuno”. In una recente intervista a Il Foglio, il presidente Mediaset Fedele Confalonieri ha difeso a spada tratta i tal show dove i no vax possono parlare tanto quanto gli scienziati, sostenendo che il talk show, per essere guardato,deve fare casino, sottolineando che non è facile condurre un talk per tre ore. Confalonieri ha aggiunto: “Giordano ogni tanto deve giocare a fare il caz…e, ma è bravissimo. Per fare audience un conduttore di talk deve tirare lungo”.

Nervi tesi e scambi ad alta temperatura polemica tra il conduttore di Fuori dal Coro e la direzione, insomma, dai toni subito inaspriti per via dell’ accusa di un atteggiamento troppo accondiscendente nei confronti dei no vax…recriminazione cui il giornalista avrebbe replicato secco. Tirerebbe una brutta aria nei corridoi di Fuori dal coro. E questo, malgrado gli ottimi risultati in termini di ascolto conseguiti dal conduttore che nel suo talk show, tra servizi e inviati, scenografie teatrali e annunci rilanciati con veemenza, indaga settimanalmente su scandali e malcostumi della politica e casi di cronaca e attualità. Ebbene, proprio con la stessa tempra, e la stessa determinazione, Giordano avrebbe risposto alle obiezioni eccepite dall’azienda.