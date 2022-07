Mario Draghi, spunta la foto da ragazzo. Il compagno di scuola è un super Vip

Ascolta questo articolo

A pochi giorni dalla crisi di governo che ha portato il premier Draghi alle dimissioni e al conseguente scioglimento delle Camere, una notizia molto curiosa sta alleggerendo gli animi sul web. E’ spuntata infatti una foto inedita dell’ex governatore della Bce dei tempi della scuola, a sbalordire tutti è la presenza a pochi metri da lui di un noto personaggio dello spettacolo.

Se per quanto riguarda la sua carriera di economista prima e di politico ora, si sa tutto o quasi, ben poco è noto in merito alla sua vita privata ed i suoi trascorsi da giovanissimo. Per questo motivo sta destando particolare clamore questa foto inedita del premier Draghi in compagnia di un volto noto della Rai: ecco di chi si tratta.

Il compagno di scuola

A rivelare la curiosa indiscrezione è stato lo stesso Vip nel corso di una recente intervista ad Adnokronos, dove ha rivelato a sopresa di essere stato compagno di classe di Mario Draghi. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli, noto conduttore Rai con trascorsi anche nel cinema, molto amato per la sua simpatia ed ironia.

Erano in pochissimi a sapere che proprio il volto noto della Rai era stato compagno di classe di Mario Draghi durante gli anni del liceo, entrambi frequentarono l’Istituto Massimiliano Massimo a Roma. A certificare questa clamorosa concidenza è una vecchia foto di classe che ha già fatto il giro del web, a pochi metri l’uno dall’altro si vedono Draghi e Magalli, entrambi abbastanza riconoscibili sia nell’espressione che nei tratti somatici.

Il noto conduttore Rai ricorda il suo celebre compagno di classe per la sua correttezza ed intelligenza: “Draghi era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore. Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita”. Magalli ha conservato un bel ricordo del suo compagno di classe, in qualche occasione i due si sono anche sentiti per commentare ironicamente la curiosità dei giornali sul loro trascorsi adolescenziali nella stessa scuola.