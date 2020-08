Mariasole Pollio rivela il suo sogno: "Vorrei diventare come Sophia Loren"

Mariasole Pollio è stata protagonista di un’intervista a “Il Corriere“, dove ha avuto la possibilità di parlare dei suoi progetti lavorativi. Attualmente è stata impegnata come inviata del programma musicale “Battiti Live“, che l’ha vista mettersi a confronto con questo ruolo a soli sedici anni. Prima di questa occasione, l’esordio in televisione è arrivato grazie alla serie televisiva “Don Matteo“, in cui ha interpretato il ruolo di Sofia.

Dopo la televisione è arrivato il cinema, dove ha avuto la possibilità di essere diretta da un regista come Leonardo Pieraccioni, che le ha affidato il ruolo di protagonista nel film “Se son rose“. La giovane attrice ha avuto modo di raccontare come è avvenuto il suo primo approccio con il cinema, rivelando che il suo modello ispiratore è Sophia Loren, con la quale ci sono delle affinità, una tra tutte la napoletanità.

L’importanza di Sophia Loren

Queste sono state le parole al riguardo della diciassettenne: “Mia mamma mi racconta che è iniziato tutto a 3 anni, avevo visto Sophia Loren in tv e le ho detto che da grande volevo diventare come quella signora lì“. Ha continuato dicendo che, in quel preciso momento, ha deciso di iscriversi ad un corso di teatro: “Essere un’attrice è il mio più grande sogno”.

Allo stesso tempo Maria Sole Pollio ha spiegato che le piace anche la conduzione: “Penso all’avventura con Battiti Live iniziata tre anni fa. Non pensavo che potesse piacermi così tanto”. Inoltre la giovane attrice ha anche posto l’accento sul rapporto speciale con Terence Hill: “Lui è meraviglioso e quando non giriamo, mi manca tantissimo. Lo incuriosisce molto il web, mi fa tante domande”.

Infine ha svelato il proprio desiderio di diventare come Sophia Loren, ponendo l’importanza sulla pellicola diretta da Vittorio De Sica:“Pane, amore e fantasia“. Queste le parole di Mariasole Pollio: “È grazie a lei se ho iniziato questo percorso”.