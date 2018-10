Maria Teresa Ruta spiega quale ragione l’ha tenuta a lungo lontana dalla tv

Maria Teresa Ruta è stata uno dei volti più celebri della televisione italiana degli anni ’80 e ’90. Al timone di vari programmi come la Domenica Sportiva, lo Zecchino D’Oro e Unomattina, negli ultimi anni ha perso parte della sua popolarità che per tanto tempo l’ha accompagnata.

Ora però che ha deciso di partecipare a Pechino Express, la conduttrice ha voluto spiegare quale motivazione l’ha tenuta così a lungo lontana dai riflettori. Per l’occasione ha concesso un’intervista al settimanale Spy. Qui la 58enne showgirl di origine piemontese ha dichiarato di essere contenta di farsi conoscere dalle nuove generazioni, ma anche di aver potuto ritrovare il pubblico di una volta, che in fin dei conti corrisponde a “quello che va al mercato, che fa alla spesa, o al massimo che frequenta gli stadi”.

Con sua grandissima sorpresa ha così appurato che il suo nome non è stato affatto cancellato dalla mente delle persone. Ancora oggi molti di coloro che incrocia per strada la ricordano con piacere, non nascondendole che sia una figura di cui si senta veramente la mancanza. Non è quindi un caso che in tanti le confessino: “Signora Ruta, lei ci manca”.

E a destare curiosità è proprio il motivo per il quale si è tenuta a lungo lontana dagli studi televisivi. “Ho preferito dedicarmi a me stessa e lasciare spazio alle nuove leve. L’ho fatto inconsciamente, perché soffrivo quando vedevo giovani meritevoli e capaci, come mia figlia Guenda, che non riuscivano a trovare il loro spazio. Allora, siccome non potevo chiedere ai miei colleghi di fare lo stesso, ho deciso di dare io il buon esempio e farmi da parte”.

Oltre a voler ribadire questo concetto, Maria Teresa Ruta ha anche voluto soffermarsi su quella che è stata la sua carriera. Guardando al passato, ammette di non aver mai maturato la convinzione di aver avuto successo, anche perché conviene con l’opinione di Maurizio Costanzo, secondo il quale “se mi fossi concentrata su un’unica cosa, avrei potuto dare e avere molto più”. Ciononostante deve riconoscere di aver avuto fortuna, e di non essersi mai tirata indietro ai treni in corsa. Anche perché quando ci saliva, “mi preparavo e studiavo, anche di notte”.