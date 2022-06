Maria Teresa Ruta, il terribile annuncio poco fa: "Ho perso tutto.."

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta. Si tratta di uno dei personaggi più famosi della televisione italiana, che è salita alla ribalta della tv nazionale facendosi notare dal grande pubblico. Carattere dolce e versatile, la Ruta ha saputo scalare la vetta del successo ed è stata appunto conduttrice in programmi di successo della televisione italiana. La sua esperienza al Grande Fratello Vip ha fatto nuovamente aumentare la sua fama.

All’interno della casa la Ruta per i primi tre mesi, come da lei dichiarato, non ha sentito la differenza di età tra gli altri concorrenti e lei, alcuni molto più giovani. Maria Teresa è nota per essere una donna senza troppi peli sulla lingua, e quando una cosa non le va a genio lo dice tranquillamente. In questo periodo ha raccontato qualcosa di molto personale, vediamo che cosa le è accaduto.

“Ho perso tutto”

Come si sa ognuno di noi nel corso della propria vita attraversa momenti più o meno particolari, a volte molto dolorosi. Ed è quello che è capitato proprio a Maria Teresa Ruta, in quanto nella sua vita ci sono stati diversi problemi che ha dovuto affrontare. I fan sono rimasti sconcertati alle sue parole.

La Ruta ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di Superguida Tv, dove ha parlato del suo momento molto particolare. Maria Teresa ha raccontato di aver avuto dei seri problemi economici e per questo ha dovuto delle rinunce piuttosto importanti, alcune tra l’altro molto dolorose perchè riguardavano la vita dei propri cari.

Quando stava infatti assieme a Roberto Zappulla la Ruta ha dichiarato di aver rinunciato “alla donna di servizio e insieme ai miei figli abbiamo organizzato dei turni per le faccende domestiche” – questo ha spiegato la conduttrice tv lasciando tutti di sorpresa. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, da cui è stata eliminata, la Ruta è stata ospitata in diverse tramissioni televisive.