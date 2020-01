Maria Grazia Cucinotta nuova testimonial di Uliveto: viene criticata per i suoi interventi chirurgici

Maria Grazia Cucinotta è la nuova testimonial della pubbicità riguardante Uliveto e non sono mancate le critiche nei confronti dell’attrice siciliana. Il motivo è legato al fatto che il pubblico avrebbe assistito a un vero e proprio cambiamento dell’artista. Quest’ultima si è sempre distinta per la sua bellezza mediterannea e vanta una carriera importante alle spalle, nel corso della quale ha lavorato con giganti del nostro cinema, tra cui spicca il nome dell’indimenticabile Massimo Troisi. Ci sono stati dei cambiamenti nel look della Cucinotta facendo un confronto tra la sua prima apparizione televisiva nella trasmissione “Indietro Tutta”, fino ad arrivare allo spot per Uliveto.

Sui social sono arrivate le critiche nei confronti dell’attrice siciliana che ha dimostrato di avere un aspetto differente rispetto a quello al quale erano abituati i telespettatori. Sono volate parole pesanti sui social, con domande scottanti da parte degli utenti: “Ma che ha fatto Maria Grazia Cucinotta, sarà stato qualche ritocchino a renderla così poco naturale?”.

Le critiche nei confronti dell’attrice siciliana che vanta una carriera importante

Inoltre alcuni utenti l’hanno criticata dicendo che forse all’attrice la bellezza non sembra bastare. Tutte le persone parlano di interventi chirurgici, al punto da ritenerla irriconiscibile e Maria Grazia Cucinotta è finita al centro dei riflettori.

L’interprete siciliana è sempre stata ritenuta un simbolo della bellezza naturale, ma la situazione sembra essere cambiata dopo questa novità. Recentemente l’attrice è stata protagonista di un’intervista nella trasmissione “Vieni da me”, dove aveva parlato dei venticinque anni di matrimonio con il marito.

Non si può dimenticare che la Cucinotta ha partecipato a film di un certo successo: un esempio si ritrova nel film dal titolo “I laureati” uscito nel 1995, per la regia di Leonardo Pieraccioni. Ha lavorato anche nella serie intitolata “I soprano” e ha preso parte come concorrente a “Celebrity Masterchef Italia”.