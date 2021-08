Maria De Filippi torna in Rai: svelato il programma nel quale la vedremo

Tutti la vogliono, tutti la cercano, ma solo Mediaset riesce ad accaparrarsela da più di 25 anni. Quello tra Maria De Filippi e l’azienda del Biscione è un amore senza fine, anche se voci di corridoio questo amore lo vedevano in rotta di collisione. Niente paura! Queen Mary ha rinnovato il suo contratto. È pur vero però che quando la Rai chiama, Maria risponde presente.

Soprattutto quando sono i suoi colleghi/amici a farlo, la De Filippi non può di certo esimersi. E così l’abbiamo vista condurre il “Festival di Sanremo” accanto a Carlo Conti, si è prestata a un’intervista faccia a faccia a Mara Venier per “Domenica In”, così come per Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a “Che tempo che fa”. Insomma, come si suol dire “per gli amici questo e altro“.

Il telefono ha squillato ancora e ancora una volta, Queen Mary ha accettato. Presto la rivedremo in Rai. Il prossimo 9 e 10 settembre, su Rai 1 Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno in diretta dall’Arena di Verona, il “Seat Music Awards 2021” e per l’occasione, Carlo ha voluto sul palco anche la sua amica Maria. La sua sarà solo un’ospitata prima di gettarsi a capofitto nella nuova stagione televisiva che, anche quest’anno, si prospetta ricca e vincente.

Sul palco del “Seat Music Awards 2021”, ci saranno tanti talenti di “Amici”. Nello specifico vedremo Sangiovanni che, non solo ha spopolato nella scuola più famosa d’Italia durante la scorsa edizione, ma è stato anche il re dell’estate 2021. I suoi brani hanno riscosso un immenso successo e hanno fatto ballare e divertire tutti, tanto da meritare il premio.

Sarà proprio la De Filippi a consegnare il riconoscimento al “suo” ragazzo. Un momento di festa che vedrà tantissimi ospiti e artisti, salire sul palco. Sicuramente tutti gli occhi saranno puntati su Queen Mary che per l’occasione ritroverà gli artisti di “Amici”, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, con la quale ha stretto un ottimo legame a seguito della sua presenza nelle vesti di giurata, proprio ad “Amici, due edizioni fa.