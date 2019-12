Maria De Filippi si confessa al TG5: "Non voglio essere la regina della tv, crollerò anche io"

Da anni una professionale quanto apprezzata conduttrice dell’azienda Mediaset, Maria de Filippi ad oggi appare come una delle conduttrici più famose e lungimiranti del panorama dello spettacolo. Numerosi sono stati i programmi da lei ideati e allo stesso tempo divenuti famosi, grazie anche alla sua conduzione, sempre pacata e a modo.

Tra i programmi succitati troviamo certamente “Amici“, “C’è posta per te“, “Uomini e Donne“. Storico appare il suo matrimonio con Maurizio Costanzo; Maria di recente ha rilasciato un intervista al “TG5“, rispondendo alle numerose domande incalzanti della giornalista Cesara Buonamici, affermando: “Non voglio essere la regina perché prima o poi i reali crollano e crollerò anche io […]. Il perché?! No, non l’ho capito. Penso che sia solo da ricondurre ai programmi che faccio, che sono fatti con la gente comune e penso che ci sia identificazione.“

A seguito della domanda della giornalista su come si diventa una conduttrice famosa e di spessore, la De Filippi risponde che principalmente è dovuto al suo forte senso del dovere, e alla costante paura di fare male, e soprattutto cercare di rendere protagonista chi partecipa al programma. Inoltre Maria durante l’intervista rivela il suo orgoglio più grande, ossia quello di dare un opportunità a tutti coloro che partecipano ai suoi programmi, occasione che magari non avrebbero avuto se non avessero partecipato al programma in questione.

A distanza di anni la conduttrice rivela che c’è ancora molta complicità con il marito, infatti a tal proposito la presentatrice afferma: “Mi critica sempre il fatto che dovrei fare l’“e poi”, dovrei dire cosa è successo ecc ecc.” Ad oggi i due sono sposati da ben 25 anni e portano avanti i loro rispettivi lavori con grande passione e dedizione.

In ultimo la De Filippi afferma che un punto in comune con Maurizio è stato anche il grande amore che hanno per gli animali, infatti afferma che finché ci sono animali in casa, questi ultimi portano sempre serenità in un ambiente familiare; infatti i due coniugi posseggono sia cani che gatti.