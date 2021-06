Maria De Filippi scippa la domenica pomeriggio di Canale 5 a Barbara D’Urso? Queen Mary rompe il silenzio

I lavori attorno alla nuova stagione televisiva, gravitano. L’idea è sempre quella di offrire al telespettatore un prodotto affascinante, coinvolgente e vincente. Se in casa Rai le cose sembrano procedere tranquillamente, lo stesso non possiamo dire per Mediaset. Tra i corridoi di Cologno Monzese serpeggia il caos, con Barbara D’Urso indiziata principale a lasciare il posto.

Si è parlato tanto della “famosa” domenica pomeriggio di Canale 5 e del fatto che “Domenica Live” chiude e la D’Urso con essa. É prepotentemente spuntato fuori il nome di Lorella Cuccarini, come sostituita imminente proprio di Barbarella. Alla Cuccarini, reduce dall’esperienza come insegnante ad “Amici”, sarebbe stato affidato un programma in stile “Linea verde”.

Si è detto che Maria De Filippi, a causa del rapporto non proprio idilliaco con la D’Urso, starebbe fortemente caldeggiando il nome di Lorella. La trasmissione sarebbe stata prodotta dalla Fascino (casa di produzione di proprietà della De Filippi) e così mentre Barbarella sarebbe stata messa in un angolo, Queen Mary avrebbe del tutto monopolizzato Canale 5 mettendo lo zampino anche nella domenica pomeriggio.

Tante cose sono state dette. Mediaset non è mai intervenuta così come la De Filippi. Adesso però qualcosa è cambiato e la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso il suo ufficio stampa la verità è stata svelata. Betty Soldati (appunto ufficio stampa della De Filippi) su Instagram ha spiegato: “È più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino la domenica pomeriggio su Canale5 ma so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea perché? A chi giova tutto questo? Tutte ste fake news?“

Dunque, la Soldati ha categoricamente smentito la notizia che la domenica pomeriggio di Canale 5 possa essere targato Fascino e dunque Maria De Filippi. Ha fermamente dichiarato che si tratta di una fake news e nulla di vero c’è. Niente da fare allora, non sarà la Cuccarini a sostituire “Domenica Live” e niente zampino di Queen Mary.