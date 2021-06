Maria De Filippi rinnova con Mediaset nonostante gli attriti con la D’Urso

Nei mesi scorsi “Dagospia” ha parlato del contratto tra Maria De Filippi e la rete Mediaset, contratto in scadenza per la fine di giugno. I rapporti, sempre secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, non sarebbero più idilliaci come quelli di un tempo.

I primi attriti tra la De Filippi e Mediaset sarebbero nati durante una puntata di “Live – Non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso ove Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, avrebbe definito “Temptation Island Vip” come uno show dove lui stava recitando un ruolo.

Il contratto di Maria De Filippi

Barbara D’Urso, dopo aver ascoltato le parole di Pietro Delle Piane, ha chiesto immediatamente all’attore di cambiare discorso. I motivi dietro a questa precisazione della Barbarella sarebbero stati causati da una clausola presente nel contratto di Maria De Filippi in cui sarebbe categoricamente vietato di far parlare delle sue trasmissioni nei salottini della “Dottoressa Giò”.

Nella giornata di ieri sono arrivati ulteriori aggiornamenti sul contratto di Maria De Filippi sempre da parte di “Dagospia”. In un articolo scritto dal giornalista Giuseppe Candela si legge che la conduttrice avrebbe trovato un accordo con Mediaset: “La soluzione tra le parti sarebbe a un passo, la conduttrice e produttrice resterà a Mediaset anche per le prossime stagioni. Con autonomia e (spera) con il sostegno maggiore del gruppo. Piersilvio Berlusconi ha quasi risolto la pratica De Filippi. Mediaset avrebbe mai potuto rinunciare a tutti i suoi programmi di successo che tengono in piedi Canale 5?”.

Nonostante questo il rapporto tra la De Filippi e la D’Urso sarebbe ancora ai minimi storici. Difatti, proprio nelle ultime settimane, la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe chiesto ai vertici della rete di far sostituire “Domenica Live” con un programma condotto da Stefano De Martino insieme a Lorella Cuccarini, quest’ultima giudice di “Amici di Maria De Filippi”.