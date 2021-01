Maria De Filippi, quanto ha guadagnato per le sue ospitate in Rai? Il dato è sorprendente

Maria De Filippi è il fiore all’occhiello di casa Mediaset. La conduttrice da anni ormai è alle dipendenze dell’azienda del Biscione e le sue trasmissioni di fatto ventennali, si confermano di volta in volta leader negli ascolti. Queen Mary porta ogni anno una ventata di freschezza a Canale 5, ma con programmi ormai attempati. Insomma, la conduttrice non sbaglia un colpo e ai must have, spesso associa novità che sono sempre un immenso successo.

Indubbiamente, una figura come la sua fa gola a molti e la Rai sarebbe ben felice di accoglierla nella sua famiglia. La De Filippi però non molla Mediaset e quando può fa qualche ospitata per la concorrenza. Nel 2017 difatti Maria ha condotto il “Festival di Sanremo” al fianco di Carlo Conti e di recente l’abbiamo vista ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, su Rai 2 e di Maria Venier a “Domenica In”, su Rai 1.

In molti si sono domandati quale sia il cachet di Queen Mary per le sue ospitate in Rai e il dato che ne è conseguito è stato del tutto sorprendente. A fare chiarezza sulla questione, ci ha pensato “Dagospia“. Il portale di Roberto D’Agostino ha assicurato che la De Filippi si è recata dai suoi amici Fazio e Venier a titolo assolutamente gratuito.

Stando a quanto si apprende, la conduttrice avrebbe rifiutato qualsiasi forma di compenso, solo per prendere parte alle trasmissioni Rai per il puro piacere di fare una chiacchierata con amici e perché no, magari “aiutarli” in qualche modo. Si sa, quando in video appare la De Filippi il risultato è assicurato e gli ascolti delle trasmissioni dove la si vede, sono indubbiamente positivi.

Tutto ciò però ha scatenato una vera e propria bufera. Nello specifico le critiche sono arrivate da alcuni esponenti di Pd-Lega-Italia Viva, il consigliere del Cda Rai Riccardo Laganà e dal famoso e influente critico televisivo, Aldo Grasso, ad indirizzo della Rai. Grasso per esempio, sulle pagine del “Corriere della sera” si è domandato per quale motivo un’azienda come la Rai, continui a puntare su un volto della concorrenza, quale la De Filippi.

Il critico si è domandato di quali privilegi godano Queen Mary e suo marito Maurizio Costanzo, dato che rimbalzano da Mediaset alla Rai a loro piacimento. Né Maurizio né Maria hanno mai chiarito questo aspetto, al contrario e in barba alle critiche, la De Filippi è pronta per condurre una nuova prima serata proprio in casa Rai. Quella famosa prima serata dedicata alla violenza sulle donne e poi sospesa a causa del Covid. Adesso però lo show ha una data certa e pare che il prossimo 9 marzo vedremo Queen Mary affiancata da Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli su Rai 1.