Maria De Filippi ed il figlio Gabriele in prima fila per l’addio a Maurizio Costanzo

Mentre in migliaia si sono affollati in Campidoglio per l’ultimo addio a Maurizio Costanzo, è arrivata anche la vedova Maria De Filippi insieme a Gabriele, il figlio che la presentatrice aveva adottato insieme al marito. Il noto conduttore italiano è morto venerdì all’età di 84 anni, e la presenza alla camera ardente è la prima apparizione pubblica delle De Filippi dopo la dolorosa perdita.

Maria e Gabriele, che non è riuscito a trattenere le lacrime, sono entrati da un ingresso laterale, e si sono messi a sedere in prima fila, nei posti riservati alla famiglia ed agli amici stretti. Maria, in completo nero con occhiali da sole, ha consolato il figlio, abbracciandolo, mentre continuava a vedere il flusso di persone che hanno continuato ad arrivare per rendere omaggio a Costanzo.

All’arrivo del feretro in Campidoglio nelle prime ore di sabato erano presenti gli altri due figli del giornalista, il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo, nati dal matrimonio di Maurizio con Flaminia Morandi. Prima delle nozze con la De Filippi, Costanzo si era sposato altre tre volte con Lori Sammartino, la Morandi e Marta Flavi.

Decine le celebrità che hanno voluto offrire di persona il loro ultimo saluto a Costanzo nella sala della Protomoteca, tra le quali Fiorello, Mara Venier, Valerio Mastrandrea, che ha posato sulla bara una rosa bianca, Pierluigi Diaco e Paola Barale. Tra i presenti anche esponenti della politica, come la premier Giorgia Meloni, che ha parlato con la De Filippi, Gianni Letta, il sindaco di Roma Roberto Gualteri e Francesco Rutelli con la moglie, la giornalista Barbara Palombelli.

“Maurizio Costanzo ci lascia l’eredità di un grande giornalismo capace di dialogare con tutti e di capire che la dimensione umana delle cose è molto importante“, ha commentato la Meloni. “Lui era un uomo con le sue idee ma capace di capire tutti e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone. Non ce ne sono moltissimi capaci di fare quello che ha fatto lui in questi anni“. La premier ricorda le sue prime apparizioni televisive, quando aveva circa 17 anni, proprio al Maurizio Costanzo Show.