Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, nuovo programma targato Mediaset: l’indiscrezione

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono due grandissime professioniste. Conduttrice la prima, attrice la seconda, a legarle è un profondo sentimento di amicizia. Queen Mary, come viene soprannominata, è una delle conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo, volto di punta in casa Mediaset, le sue trasmissioni sono ormai una garanzia e la loro longevità lo testimonia.

La Ferilli invece ha recitato in fiction di successo, fino a vincere il premio oscar con la pellicola “La grande bellezza”. Insomma entrambe vantano una carriera di tutto rispetto, così come di tutto rispetto è l’amicizia che le unisce. Spesso Sabrina ha collaborato con Maria, grazie alla sua presenza nelle varie trasmissioni della De Filippi. Da giudice ad “Amici” e a “Tu si que vales”, fino ad “House party”, le due si sono spesso rese protagoniste di sketch divertenti.

La coppia ha sempre funzionato, vinto e convinto il pubblico. Adesso sembrerebbe che una nuova trasmissione sia in fase embrionale. Nello specifico, si tratta di un progetto che vedrebbe le due amiche e colleghe impegnate nella co-conduzione di un programma del tutto inedito, sempre targato Mediaset. Al momento non vi è nulla di ufficiale, ma non è da escludere che possa spuntare nei palinsesti Mediaset del 2021.

Si tratta di un progetto al quale la Ferilli starebbe pensando da tempo e a cui è molto legata e un coinvolgimento totale della De Filippi sarebbe la perfezione. “Vero settimanale” ha riportato la notizia, spiegando qualche dettaglio in più. Si tratta di un programma che sarà dedicato alla carriera della Ferilli e della De Filippi, così come non mancheranno i momenti comici a cui le due ci hanno abituato.

L’indiscrezione dunque è stata lanciata e non resta che attendere notizie più dettagliate. Nel mentre, dalle pagine della rivista si legge: “La Ferilli sta studiando a tavolino un nuovo format, che dovrebbe andare in onda su canale 5 nel 2021, con la sua migliore amica Maria De Filippi. Stando ad insistenti voci di corridoio, potrebbe trattarsi, a sorpresa, di un varietà dedicato ai loro fortunati percorsi professionali“.