Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il loro programma Rai preferito: "Non cerca la spettacolarità"

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono due colonne per Mediaset e, negli anni, sono riusciti a tenere in piedi i palinsesti delle loro reti regalando grosse soddisfazioni in fatto di share e auditel. La loro più grande prerogativa rimane, comunque, il fatto che abbiano da tempo cercato di non mettersi mai in competizione con la Rai ma, al contrario, cercano nuove sinergie e punti di incontro.

La partecipazione al prossimo Sanremo della De Filippi e le varie ospitate in programmi Rai di Costanzo, ne sono una prova lampante e ad ulteriore conferma di ciò, arrivano ora alcune dichiarazioni della Regina di Canale 5 rilasciate al settimanale “DiPiù“, diretto da Osvaldo Orlandini, dopo la prematura scomparsa di Sandro Mayer.

Maria De Filippi, ecco quale programma Rai adora il marito Maurizio Costanzo

La conduttrice di “Uomini e Donne” rivela che il marito Maurizio Costanzo non perde mai una puntata di “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli su Rai 3: “l rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto“, ammette la De Filippi.

Sempre sulle pagine di “DiPiù“, la De Filippi spiega che il marito apprezza questo format perché è poco televisivo, non punta sulla spettacolarità scenica ma è alla ricerca della verità. Inoltre, ha molta stima di Federica Sciarelli e delle sue doti da conduttrice, arrivando a definirla “bravissima“.

La De Filippi, in un’intervista del 2015 al settimanale “Oggi“, aveva rivelato di aver ricevuto una proposta dalla Rai per capitanare il programma “Chi l’ha Visto”, era il 1993 quando la dirigenza Rai le fece questa proposta che lei però declinò preferendo una carriera in casa Mediaset. Alla luce dei fatti, la scelta fu azzeccata anche se le capacità della De Filippi, viene da pensare, le avrebbero permesso di ottenere un grande successo anche nell’emittente pubblica.