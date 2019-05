Maria De Filippi, bloccata la sua ospitata a Domenica In: "L’ho trovata una cosa davvero strana"

Durante una delle ultime puntate del serale di “Amici”, Maria De Filippi aveva ricevuto un invito ufficiale da parte di Mara Venier come ospite nel salotto di “Domenica In”. La Regina di Canale 5, in diretta davanti alle telecamere, aveva accettato di buon grado, promettendo di andare a trovare la sua collega domenica 17 maggio.

Così, però, non è stato e la De Filippi non si è mai seduta nei salotti di Rai 1. I telespettatori sono rimasti molto sorpresi da questa assenza, convinti che le due signore della Tv si sarebbero sedute una di fronte all’altra, come promesso. Ora, dopo aver terminato il percorso della diciottesima edizione di Amici, Maria De Filippi ha deciso di commentare questo episodio durante una intervista rilasciata ad Antonella Nesi di Adnkronos.

Maria De Filippi spiega i motivi della sua assenza a “Domenica In”

La moglie di Maurizio Costanzo precisa che l’assenza a Domenica In non è stata una sua decisione, ma è stata bloccata dalla Rai stessa: “Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a ‘Domenica In’. L’ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l’avevamo già annunciata in tv e io tendo a mantenere le promesse che faccio in pubblico“.

In molti hanno pensato che dietro a questa decisione potesse esserci anche lo zampino di Mara Venier, e a tal proposito la De Filippi smorza subito eventuali polemiche dei malpensanti, rivelando: “Era uno scambio di cortesie tra me e Mara. Pure lei è rimasta male. So che Mara aveva nel contratto la possibilità di andare ospite in due programmi della concorrenza e infatti è venuta a ‘Tu si que vales’ e ad Amici’. Tutto regolare. Io volevo ricambiare”.

La De Filippi non si perde d’animo e con il suo solito carattere propositivo e precurisionista, avanza l’ipotesi di un rimedio che potrebbe evitare situazioni similari nel prossimo futuro. Queen Mary si augura che tra i due colossi della Tv – Rai e Mediaset – possa crearsi un perfetto gioco di squadra: “Non è un caso che per la finale ho chiamato in giuria Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi ed Michelle Hunziker, accanto a Loredana Bertè. E sono stata felicissima che abbiano accettato e che abbiano partecipato con grande divertimento. Ecco, questo forse a Mediaset finora lo abbiamo fatto troppo poco!”.