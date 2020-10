Mare fuori, ultima puntata: Ciro pronto ad uccidere la direttrice Paola, Carmine torna in carcere

Anche l’ultima puntata di Mare Fuori è pronta a regalare grandi colpi di scena ed emozioni ai telespettatori della fiction che finalmente scopriranno come si concluderanno le vicende che coinvolgo Carmine, Filippo e Ciro.

Nel primo dei due episodi in onda mercoledì 28 ottobre e intitolato Fai la cosa giusta, Carmine è ancora in fuga dall’istituto per raggiungere la fidanzata Nina e fuggire lontano. Paola e Massimo, però, uscendo dall’IPM, vedono il ragazzo, che è intento a salire sulla nave dove lo attende la sua fidanzata.

Intanto, Ciro in carcere cerca di capire come e da chi è stato ingannato: il giovane boss capisce che Pino non c’entra nulla e che l’inganno è stato ordito da Filippo e Carmine e per questo si prepara ad uccidere entrambi. A correre in soccorso di Filippo, ci pensa Naditza, che riesce a far finire in isolamento il ragazzo, in modo tale da tenerlo lontano dal camorrista.

Nel dodicesimo ed ultimo episodio, intitolato Morire per vivere, Carmine ritorna nell’istituto di pena minorile e viene messo in isolamento insieme a Filippo: i due si ritrovano e Carmine suggerisce all’amico di confessare tutto per salvarsi anche dalle mire di Ciro, ma Filippo è deciso ne non dire nulla e rimanere fedele all’amico.

Nel frattempo, Ciro è pronto a tutto pur di uccidere Filippo e per raggiungere il suo scopo riesce a far scoppiare una rivolta all’interno dell’istituto con lo scopo di arrivare ai due traditori e farsi vendetta. Massimo, il comandante, capisce però il piano di Ciro e decide di spostare i due detenuti nel laboratorio di ceramica per evitare che abbiano la peggio.

Ciro però non è disposto a cedere e durante la rivolta cattura la direttrice Paola e minaccia di ucciderla se non gli verranno consegnati i due traditori. L’educatore Beppe, impaurito dalla situazione decide di rivelare tutto a Ciro, il quale raggiunge così Carmine e Filippo. Chi riuscirà a sopravvivere e chi soccomberà?