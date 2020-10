Mare fuori, quinta puntata: Pino prova a togliersi la vita, Filippo aiuta Carmine a fuggire

Mercoledì 21 ottobre andrà in onda su Rai2 la quinta e penultima puntata di Mare Fuori, la fiction che segue i percorsi tormentati di alcuni giovani ragazzi detenuti nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Nei due episodi intitolati rispettivamente “Legami spezzati” e “Le forme dell’amore” i colpi di scena non mancheranno di certo.

In “Legami spezzati”, Filippo fa ritorno in carcere dopo aver trascorso due giorni con i suoi genitori e mente a Ciro dicendogli di aver eseguito il compito che gli aveva affidato. Intanto, ha una crisi e cerca il conforto di Carmine, il quale gli promette di aiutarlo. Ciro però viene a sapere che il suo piano è saltato e cerca il colpevole sul quale vendicarsi.

Edoardo continua il corteggiamento della giovane Teresa, arrivata nel carcere per aiutare i giovani detenuti con il laboratorio di ceramica e scrive per lei una poesia con la quale si presenta a un concorso indetto nel carcere. Viola ha sempre più potere su Gemma e riesce a cinvincerla a riavvicinarsi a Fabio, il suo ex fidanzato che aveva tentato di uccidere dopo che ha gettato dell’acido in faccia alla sorella.

Anche Naditza vive un momento di profondo sconforto: dopo aver visto Filippo in camera in albergo con una escort soffre per il tradimento del ragazzo.

Ne “Le forme dell’amore” Carmine deve scegliere se uccidere il comandante, che lo sostiene da sempre o venire ucciso lui stesso. A correre in suo aiuto ci pensa Filippo, il quale gli promettere che lo aiuterà e anche la sua famiglia è disposta a farlo fuggire all’estero per sottrarsi alla vita a cui è destinato. Per fare ciò, Filippo riesce a far ricoverare Carmine in ospedale, ma prima di salvare l’amico Carmine confessa a Ciro che è stato Pino a far saltare il piano del camorrista. Ciro decide allora di vendicarsi e fa uccidere Tyson, il cane di Pino a cui era legato più della sua stessa vita: in preda al dolore, Pino decide di togliersi la vita.