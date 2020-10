Mare Fuori, quarta puntata: Filippo tradisce Naditza, Gemma ricontatta il fidanzato

Il prossimo mercoledì 14 ottobre andrà in onda su Rai 2 la quarta puntata di Mare Fuori, fiction incentrata sulle vite dei ragazzi detenuti all’interno dell’istituto di pena minorile di Napoli, diretti da Paola, interpretata da Carolina Crescentini: una donna dura, dal passato molto doloroso. Nei prossimi due episodi, intitolati rispettivamente L’amore Malvagio e Conosci te stesso, i ragazzi dovranno confrontarsi con prove molto dure che potrebbero ulteriormente compromettere la loro situazione.

Ne “L’amore Malvagio”, l’avvicinamento ulteriore tra Ciro e Filippo incrina ancora di più l’amicizia con Carmine, proprio nel momento in cui il ragazzo avrebbe più bisogno di lui: il fratello Ezio, infatti, gli ha commissionato un omicidio all’interno del carcere per riavere in cambio la sua vita. Carmine si oppone e cerca un aiuto nella madre, ma le leggi della Camorra sono più forti di lei, che accetta di piegarsi alla situazione.

Filippo, grazie alla protezione di Ciro incontra i suoi genitori in un ristorante di Napoli durante un per esso, ma in cambio deve coinvolgere il padre nei traffici del giovane boss per aiutarlo a trasportare al nord la droga.

Edoardo, intanto, approfitta del laboratorio di ceramica per corteggiare una nuova arrivata all’interno del carcere: Teresa, interpretata da Ludovica Coscione. Gemma incontra la madre che la informa del peggioramento delle condizioni della sorella, sfregiata dall’acido che le è stato gettato in faccia dal fidanzato di Gemma, Fabio e per questo i suoi sensi di colpa aumentano. Viola, intuisce la debolezza della ragazza e per questo la convince a contattare Fabio con un telefono che le ha procurato Ciro.

In Conosci te stesso Ciro non perde di vista Filippo e durante il permesso gli fa recpitare una escort in albergo: Filippo si rifiuta, ma proprio in quel momento viene raggiunto da Naditza, la quale fraintende le intenzioni del ragazzo e scappa via piangendo pensando di essere stata tradita e si rifugia così a casa della direttrice Paola. Filippo cede alle richieste di Ciro, ma poco prima di rientrare nell’IPM ha un ripensamento.