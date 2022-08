Mare Fuori 3, nel cast anche l’ex Pupa Emy Buono: ecco quale sarà il suo ruolo

Ascolta questo articolo

Stannno per giungere al termine le riprese della terza stagione di Mare Fuori, l’amatissima fiction targata Rai che negli ultimi mesi – complice il passaggio su Netflix – ha raggiunto un pubblico ancora più vasto e sempre più persone si sono appassionate alle vicende dei giovani detenuti dell’IPM di Napoli.

Tante saranno le novità della terza stagione di Mare Fuori e tante saranno anche le new entry della serie, a cominciare dall’ex Pupa Emy Buono, fidanzata di Denis Dosio nonché ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso.

Ma quale sarà il ruolo interpretato da Emy all’interno della popolarissima fiction? Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram ThePipolTv, la buono vestirà i panni di una pusher: “Emy Buono, l’ex “pupa” e fidanzata di Denis Dosio, dopo l’esperienza nel reality show di Italia 1 è pronta per fare il salto di qualità. Dove? Su Netflix! Per la bella Emy, infatti, è arrivata una proposta irrinunciabile e interpreterà la “pusher” nella serie rivelazione giunta alla terza stagione, “Mare Fuori”.

Dopo lo scoop lanciato dalla pagina in questione, ci ha pensato la stesa Emy Buono ad ufficializzare la sua presenza nel cast dlla fiction pubblicando prima un selfie in cui si notano gli specchi dei camerini della serie e poi una storia in cui si riprende sul set.

Per l’ex Pupa dunque questo è decisamente un periodo d’oro: dopo aver trovato l’amore in tv al fianco del collega Denis Dosio – anche lui ex Pupo – Emy si cimenterà presto in una nuova avventura professionale debuttando come attrice e lo farà in grande stile, debuttando in quella che al momento è considerata una delle serie di maggiore successo in Italia.

Per quanto riguarda la messa in onda della terza stagione della fiction, al momento non si hanno notizie certe, ma il regista Ivan Silvestrini, alcune settimane fa aveva svelato che molto probabilmente la serie debutterà sulla Rai il prossimo febbraio.