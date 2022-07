Mare Fuori 3, il regista della serie svela la data di uscita

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Che la terza stagione di Mare Fuori non sarebbe arrivata sul piccolo schermo il prossimo autunno era ormai chiaro da tempo: le riprese infatti sono ancora in corso e ci vorrà del tempo non solo per portare a termine le riprese, ma anche per il lavoro di montaggio. Per questo motivo le parole di Ivan Silvestrini sull'uscita della terza stagione della serie non possono sorprendere più di tanto, nonostante il dispiacere di dover attendere ancora diversi mesi per vedere la serie in onda rimane.